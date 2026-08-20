Las tormentas empiezan a descargar en la Comunitat con rachas de hasta 149 hm/h en Sumacàrcer y daños en La Ribera

Palmera movida por el viento - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes tormentas de este jueves ya han comenzado en la Comunitat Valenciana con fuertes rachas de viento, de hasta 149 kilómetros por hora en la localidad valenciana de Sumacàrcer, y múltiples daños en diferentes puntos de La Ribera.

Según ha indicado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en 'X', Alzira ha registrado 143 km/h; Corbera, 125; l'Alcúdia, 114; Benimuslem, 106; Carcaixent, 105; Gavarda, 105; Castelló, 103; Sueca, 103 y Cotes, 101.

Por su partes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la Comunitat Valenciana ha explicado, también en redes sociales, que la tormenta del sur de Valencia está saliendo en estos momentos al mar por la zona de Cullera, El Perelló y El Saler. A su paso se han producido fenómenos muy violentos, como rachas de viento muy fuertes. En la Región de Murcia, advierte el organismo estatal, están surgiendo nuevos núcleos que afectarán en la próxima hora a la Comunitat Valenciana.

Pasadas las 14 horas de este jueves, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han atendido alrededor de una decena de incidencias provocadas por el episodio de lluvia, tormentas y fuerte viento en La Ribera, en localidades como Alzira, Massalavés, Benimuslem y Algemesí. Mientras que, por el momento, los Bomberos del Ayuntamiento de València han registrado un único incidente, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat.