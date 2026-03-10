Torrent aprueba el proyecto definitivo de reforma del CEIP Virgen del Rosario por 2,6 millones

CEIP Virgen del Rosario de Torrent - AYUNTAMIENTO DE TORRENT

VALÈNCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrent (Valencia) ha dado un paso decisivo en la reforma integral del CEIP Virgen del Rosario con la aprobación del proyecto básico y de ejecución de las obras de adecuación del centro, en el marco del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana.

La actuación cuenta con una financiación delegada por la Conselleria de Educación por importe de 2.713.306,62 euros y un presupuesto de licitación de 2.605.958,08 euros (IVA incluido).

El CEIP Virgen del Rosario, ubicado en la calle Gabriela Mistral, 4, ocupa una parcela de 4.313 m2 y dispone de aproximadamente 3.673 m2 construidos distribuidos en dos bloques: el edificio de Primaria (PB+3) y el edificio de Infantil (PB+1).

El proyecto contempla una actuación integral que abarca tanto espacios interiores como exteriores, con más de 1.600 m2 de reformas interiores y más de 3.100 m2 de intervenciones en patios y zonas exteriores, incluyendo nuevas construcciones auxiliares, pérgolas, rampas y áreas de juego.

La intervención se estructura en varios bloques de actuación. Uno de ellos es la ampliación y modernización de cocina y comedor; también se reorganizará el área de acceso y administración; y habrá una reforma completa de baños y vestuarios

Así mismo, se dispondrá de una nueva biblioteca y sala polivalente; habrá una reordenación integral del edificio de Infantil; y se eliminarán barreras arquitectónicas y se integrarán ascensores, garantizando el acceso a todas las plantas del edificio.

Por otro lado, se adecuarán patios y zonas de juego; y se incorporarán elementos de protección solar para mejorar el confort térmico y la eficiencia energética.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha subrayado la "importancia estratégica" de esta actuación; "Estamos hablando de una reforma integral que transforma por completo el CEIP Virgen del Rosario. No es una intervención puntual, sino una modernización profunda que mejora la accesibilidad, amplía espacios esenciales como la cocina y el comedor, dignifica los patios y adapta todo el centro a la normativa actual. Es una inversión histórica en educación pública para Torrent".

La alcaldesa ha añadido que el compromiso es "ofrecer a los niños y niñas instalaciones seguras, accesibles y preparadas para el futuro. Con esta actuación damos respuesta a necesidades estructurales que llevaban años pendientes y garantizamos un entorno educativo de calidad", ha dicho.

Por su parte, el concejal del área de Urbanismo ha destacado el trabajo técnico realizado: "El proyecto ha sido exhaustivamente supervisado y cumple con todos los requisitos del Código Técnico de la Edificación. Es una obra completa, técnicamente solvente y perfectamente definida para su ejecución. Estamos ante una actuación que mejora tanto el funcionamiento diario del centro como su eficiencia y seguridad".

Y ha añadido: "El Pla Edificant nos permite actuar con responsabilidad y planificación. Esta reforma no solo corrige deficiencias existentes, sino que actualiza el centro a los estándares educativos y constructivos del siglo XXI".