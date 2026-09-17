Torrent intensifica el achique de agua en el túnel de Parc Central para recuperar la normalidad "lo antes posible"

Torrent (Valencia) intensifica el achique en el túnel de Parc Central para recuperar la normalidad "lo antes posible" - AYUNTAMIENTO DE TORRENT

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia) mantiene durante la mañana de este jueves los trabajos de achique en el paso inferior de Parc Central, uno de los puntos más afectados por las intensas precipitaciones registradas durante la alerta naranja. El túnel continúa cerrado al tráfico mientras los equipos trabajan para retirar el agua acumulada y recuperar la normalidad lo antes posible, explica el consistorio en un comunicado.

En estos momentos se encuentra trabajando una máquina de achique y está prevista la llegada de otro equipo de mayores dimensiones para aumentar la capacidad de extracción. El Ayuntamiento está poniendo a disposición de esta actuación "todos los medios disponibles con el objetivo de acelerar los trabajos y poder abordar posteriormente la limpieza completa del paso inferior", recalcan.

El concejal del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, se ha desplazado esta mañana hasta Parc Central para comprobar la evolución de las labores y ha explicado que la acumulación de agua se produjo después de una precipitación de enorme intensidad concentrada en un periodo muy corto de tiempo, lo que superó la capacidad de absorción de la red y provocó inundaciones puntuales en diferentes zonas de la ciudad.

Gozalvo ha señalado que "ahora el objetivo es continuar incorporando equipos y medios para rebajar el nivel del agua durante el día de hoy". "Esperamos que, conforme avance la jornada, podamos ir retirando toda esta acumulación para después limpiar el túnel y dejarlo nuevamente en condiciones de abrir al tráfico", ha apostillado.

El edil ha insistido en que "Torrent está poniendo todos los medios necesarios para actuar con la mayor rapidez posible" y "se está trabajando desde primera hora y vamos a seguir incorporando capacidad de achique porque queremos recuperar cuanto antes este punto tan importante para la movilidad de la ciudad".

Por su parte, el jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torrent, Francisco José Lona, ha explicado que el dispositivo comenzó antes incluso de las precipitaciones, con vigilancia preventiva de los barrancos del Poyo y de l'Horteta.

La intensidad de la tromba obligó posteriormente a los voluntarios a trasladarse a la zona urbana para colaborar con Bomberos en diferentes actuaciones y en el auxilio de vehículos que habían quedado atrapados en zonas inundadas.

Lona ha señalado que "durante la noche hemos estado trabajando once voluntarios de Protección Civil de Torrent y durante la mañana seguimos desplegados. Contamos además con la colaboración de Protección Civil de Oliva, Protección Civil de Montserrat y ASV de Tavernes Blanques, que están aportando material y efectivos para apoyar las labores de achique. En estos momentos somos alrededor de quince personas trabajando en estas actuaciones"

El Ayuntamiento mantendrá cerrado el paso inferior de Parc Central mientras persista la acumulación de agua y hasta que pueda garantizarse la seguridad de la circulación. Los trabajos continuarán durante toda la jornada, primero con el achique y posteriormente con la retirada de restos y la limpieza de la calzada antes de proceder a su reapertura.

Durante la noche, el municipio acumuló más de 97 litros por metro cuadrado, 74 de ellos en apenas 30 minutos, lo que generó numerosas incidencias en distintos puntos de la ciudad, según los datos facilitados por el equipo de gobierno municipal.

Policía Local, Protección Civil, Bomberos y los diferentes servicios municipales permanecieron operativos durante toda la noche. El dispositivo preventivo se había activado con anterioridad al inicio de las precipitaciones, con vigilancia de barrancos, pasos inundables y zonas especialmente sensibles, así como el cierre preventivo de parques y de los accesos a zonas susceptibles de inundación.

La elevada intensidad de la lluvia provocó acumulaciones de agua especialmente en pasos inferiores y otros puntos bajos del municipio. Ante el rápido aumento del agua, Policía Local y Protección Civil habían procedido previamente al cierre y señalización de los accesos a barrancos y pasos subterráneos. Pese a estas restricciones, algunos vehículos accedieron a zonas ya cerradas y quedaron inmovilizados por el agua, lo que obligó a intervenir a los servicios de emergencia y, en algunos casos, a la grúa municipal.

Las actuaciones se concentraron principalmente en puntos especialmente sensibles a la acumulación de agua, donde los servicios municipales habían establecido cierres preventivos precisamente para evitar riesgos. Desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de respetar en todo momento la señalización y las restricciones establecidas durante episodios meteorológicos adversos.

Entre las intervenciones realizadas durante la noche, Policía Local colaboró con Bomberos en la salida de 15 personas que se encontraban en el aparcamiento, pese a la alerta naranja anunciada, de un establecimiento de restauración de la zona de Juan Carlos I, donde se había producido una importante acumulación de agua.

También se atendieron avisos por entrada de agua en diferentes viviendas, algunas con niveles de varios centímetros, así como filtraciones y goteras. Los efectivos auxiliaron, entre otros casos, a una mujer mayor y comprobaron el estado de domicilios donde el agua había alcanzado el interior. Protección Civil intervino además en el achique de una vivienda inundada en la zona de Mas de Don Pedro y acompañó y trasladó a un matrimonio con un menor con diversidad funcional, entre otras actuaciones.

CAÍDAS DE MUROS Y ALCANTARILLAS DESPLAZADAS

Las lluvias provocaron igualmente la caída de varios muros en diferentes puntos del término municipal. Se registraron incidencias en Rosendo Montoro, Juan Pablo II y calle Cuba, donde un muro de unos cinco metros cayó sobre la vía pública, además del desprendimiento de parte de un muro de contención en la CV-411, entre Calicanto y La Curra. Los servicios comprobaron y señalizaron los puntos afectados.

La fuerza del agua desplazó también tapas de alcantarillado y contenedores, lo que obligó a Policía Local a señalizar y actuar en numerosos puntos. Se registraron además incidencias puntuales en el alumbrado público, la caída de un cable eléctrico, caídas de ramas, junto con acumulaciones de agua en diferentes calles.

Ya durante la mañana de este jueves, el Consell Agrari Municipal trabaja en la retirada de los restos de un muro caído en el camino de Santo Domingo y revisan los caminos del término municipal para comprobar posibles daños derivados de las lluvias.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha señalado que "ha sido una noche complicada, con una cantidad de agua muy importante concentrada en muy poco tiempo". Ha valorado que "la inmensa mayoría de los vecinos actuó con responsabilidad, atendiendo las recomendaciones y evitando desplazamientos innecesarios, y quiero agradecer ese comportamiento".

"Los cierres y la señalización se establecen precisamente para evitar situaciones de riesgo. Durante la noche hubo algunos vehículos que accedieron a pasos que ya estaban cerrados por la acumulación de agua. Cuando existe una restricción de este tipo es imprescindible respetarla", ha agregado.

La primera edil ha insistido también en la necesidad de mantener las actuaciones preventivas sobre los cauces: "Esta noche hemos vuelto a comprobar la importancia del barranco de l'Horteta, que llegó a llevar un caudal superior al del barranco del Poyo antes de su confluencia en Torrent. Seguimos reclamando su limpieza, la retirada de cañas y las actuaciones necesarias para reducir riesgos. La prevención tiene que traducirse en actuaciones sobre el terreno".