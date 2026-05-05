Torrescamara se adjudica un contrato de 64,5 millones de euros para la mejora de dos corredores viales en Bogotá

Obras en Colombia - TORRESCAMARA

VALÈNCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ha adjudicado a un consorcio en el que Grupo Torrescamara participa con un 50% la ejecución de un proyecto de revisión, actualización de diseños y construcción de dos corredores viales y obras complementarias en la localidad de Usaquén, en Bogotá D.C (Colombia).

El contrato, con un presupuesto de 64,5 millones de euros, contempla actuaciones clave para la modernización de la infraestructura urbana del norte de la ciudad, con un enfoque integral en movilidad, espacio público y saneamiento y tendrá un plazo de ejecución de 33 meses, según ha explicado la mercantil en un comunicado.

Al tratarse de un proyecto de valorización, financiado por usuarios beneficiados, el proyecto saldará una deuda histórica de Bogotá con los ciudadanos del sector.

El proyecto tiene como finalidad la revisión, complementación, actualización, ajuste, elaboración de estudios y diseños y la construcción de la Avenida Santa Bárbara (AK 19), una de las vías con más tránsito del norte de la ciudad, entre la calle 127 y la calle 134, y la Avenida Contador (Calle 134) desde la Autopista Norte hasta la Carrera 15. Incluye además obras complementarias en la localidad de Usaquén.

La reconstrucción de la Avenida Santa Bárbara, de 1.330 metros de longitud, contempla dos calzadas separadas por un canal de aguas pluviales que por el fenómeno geotécnico de desecación había afectado gravemente la estabilidad de la vía en una zona de alto desarrollo urbano. La Avenida Contador, por su parte, es una de las vías más conocidas de Bogotá y recibirá una renovación muy similar a la anterior con una longitud aproximada de 910 metros.

El proyecto incluye también la construcción en ambas vías de un interceptor sanitario mediante Pipe Jacking (microtúnel) destinado a transportar un elevado caudal de aguas residuales. Gracias a ese procedimiento constructivo se logrará minimizar el impacto al tráfico, al usuario y al medio ambiente, reforzando la apuesta de Torrescamara por el uso de tecnologías sin zanja para la construcción y mantenimiento de redes.

El presidente del Grupo Torrescamara, Juan Cámara, considera que "este contrato es un paso firme para la consolidación de Torrescamara en Colombia y en toda la región latinoamericana". "No sólo nos afianza en un mercado estratégico, sino que demuestra la confianza de las instituciones en nuestra capacidad técnica y en nuestra experiencia en proyectos urbanos complejos", ha resaltado.

Cámara ha detallado que la utilización de tecnologías como el microtúnel permitirá "reducir de forma significativa el impacto sobre el tráfico, los ciudadanos y el medio ambiente". "Es muy gratificante participar en un proyecto que ayuda a resolver una necesidad que los vecinos de Bogotá llevan años esperando", ha añadido.

Según la compañía, el diseño del proyecto ha tenido en cuenta proyecciones de tránsito medio diario (TPD) entre 2021 y 2032, lo que subraya su relevancia estratégica para la movilidad de uno de los corredores más dinámicos del norte de Bogotá.