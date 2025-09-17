Un total de 13 municipios se acogen a la iniciativa del Consell para acelerar la reparación del alcantarillado tras dana

Archivo - Una alcantarilla en Paiporta, a 8 de noviembre de 2024 - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha informado de que 13 municipios se han acogido a la iniciativa puesta en marcha por el Ejecutivo autonómico por la que los ayuntamientos podrán agilizar la contratación de emergencia de las obras de reparación de la red de alcantarillado dañada por la dana del 29 de octubre del pasado año.

Concretamente, las localidades que se han sumado a ese mecanismo son Albal, Bugarra, Carlet, Catarroja, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Godelleta, Massanassa, Montserrat, Polinyà de Xúquer, Sedaví, Sot de Chera y Utiel, lo que supone la gestión de 134,75 millones de euros.

Así lo ha anunciado el 'president' tras la reunión del Consejo de Administración de Vaersa, la empresa pública dedicada a la gestión medioambiental y el desarrollo de tecnologías para la gestión de residuos que será la encargada de realizar estas contrataciones con el objetivo de agilizar los trámites y poder ejecutar de una manera "ágil" los fondos del Gobierno ante posibles episodios de lluvias.

El jefe del Consell, en un comunicado, ha incidido en que los ayuntamientos afectados por las inundaciones "llevan meses a la espera de las subvenciones estatales", cuyo proceso, ha lamentado, "avanza con retraso".

De hecho, desde la Generalitat han apuntado que el Ministerio para la Transición Ecológica abrió el pasado 8 de septiembre la última fase de alegaciones previa a la resolución definitiva de las ayudas que deberán asignarse a cada municipio o entidad.

Carlos Mazón ha puesto en valor la iniciativa impulsada por la Generalitat ante "la demora y la falta de agilidad en la aprobación de las ayudas" por parte del Gobierno de España en esta materia y ha garantizado el compromiso del Ejecutivo autonómico para "responder a las necesidades de localidades afectadas" por la dana y para "seguir apoyando a los ayuntamientos para acelerar de la reconstrucción económica y social".