Un total de 174 conductores, ante el juez en enero en la Comunitat por delitos contra la seguridad vial

Archivo - Control de tráfico de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana puso a disposición judicial el pasado mes de enero a un total de 174 conductores como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial.

Del total, 75 pasaron a disposición del juez por conducir sin permiso o licencia --de los cuales 35 fueron por la pérdida total de puntos, seis por ser privados cautelarmente por decisión judicial y 34 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia--; 85 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas; siete por conducción temeraria; cinco por exceso de velocidad y dos por conducir con drogas en el organismo.

Por provincias, en la de Valencia se actuó contra 37 conductores por carecer de permiso o licencia, 45 por conducir bajo los efectos del alcohol, uno por conducir con drogas en el organismo, dos por exceso de velocidad y cuatro por conducción temeraria.

En la de Castellón, se actuó contra 15 conductores por carecer de permiso o licencia, nueve onductores por conducir bajo los efectos del alcohol, uno por conducir con drogas en el organismo y otro por conducción temeraria.

Finalmente, en la provincia de Alicante se actuó contra 23 conductores por carecer de permiso o licencia, 31 por conducir bajo los efectos del alcohol, tres por exceso de velocidad y dos por conducción temeraria.