Un total de 18 productoras valencianas, presentes en el European Film Market de la Berlinale

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA P RESS) -

Un total de 18 productoras valencianas estarán presentes en el European Film Market de la Berlinale, que se celebra del 15 al 21 de febrero.

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), promueve la participación y el acompañamiento al audiovisual valenciano en el European Film Market del Festival Internacional de Cine de Berlín.

El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, señala, en un comunicado, que el objetivo de esta iniciativa de promoción internacional "es que la industria audiovisual valenciana pueda dar a conocer los largometrajes y proyectos de nuevas películas en uno de los foros internacionales de contratación más importantes del mundo para los sectores de la producción, distribución y exhibición cinematográficas, así como para las principales cadenas y plataformas televisivas".

Barrera también ha indicado que la apuesta por la internacionalización de las empresas valencianas del sector audiovisual "constituye una de las principales líneas estratégicas de la Conselleria de Cultura". "Por eso es tan importante prestar nuestro apoyo a las producciones y los profesionales que se desplazan hasta Berlín para participar en el mercado de la Berlinale", ha aseverado.

En esta edición de la Berlinale, Cultura vuelve a disponer de un espacio propio en la zona 'Cinema from Spain', dentro del stand del ICEX, para que las 18 empresas audiovisuales valencianas acreditadas puedan promover sus producciones en el mercado internacional.

Dentro de las iniciativas de promoción del audiovisual valenciano que impulsa el IVC en el European Film Market de la Berlinale figuran la edición de un catálogo en inglés y de un vídeo promocional, con 16 películas ya rodadas o estrenadas y once proyectos en desarrollo de producción. En total, son 27 producciones valencianas inscritas en la convocatoria que lanzó el IVC para participar en esta edición del mercado del festival de Berlín.

Los diez largometrajes valencianos de ficción ya finalizados que buscarán compradores y distribuidores internacionales son: 'Bodegón con fantasmas', dirigida por Enrique Buleo y producida por Quatre Films, en coproducción con Cuidado con el Perro e Ikki Films; 'Bruno', dirigido y producido por Ángel Puado; 'Kepler Sexto B', dirigido por Alejandro Suárez y producido por Turanga Films en coproducción con Pincheform Producciones, Quexito Films, Noodles Productions y Kepler Sexto B AIE; y 'L'àvia i el foraster', dirigido por Sergi Miralles y producido por Aire de Cinema y Alhena Production.

También figuran 'L'home dels nassos', dirigido por Abigail Schaaff y producido por L'home dels nassos AIE, Turanga Films, Aguacate & Calabaza, Inaudita y Halley Productions; 'Les vacances de Mara', dirigido por Elena Escura y producido por Tarannà Films; 'Llobàs', dirigido por Pau Calpe y producido por Dacsa Produccions y Galápagos Media; 'Los días de la noche', dirigido y producido por Ángel Puado; 'Quan no acaba la nit', dirigido por Óscar Montón y producido por Dacsa Produccions y Audiovisuales Morvedre; y 'Valenciana', dirigido por Jordi Núñez y producido por Pegatum Transmedia; Dacsa Produccions, Àmbar Pictures y Solwork Films.

CINE DOCUMENTAL

La oferta de cine documental valenciano está conformada por 'El mètode Farrer', dirigido por Esther Morente y producido por Sunrise Pictures; 'Equipo Crónica: Arte de trinchera', dirigido por Rafael Sesa y Felipe Villaplana y producido por Estrela Audiovisual, Zootropo Studio y Dacsa Produccions; 'Marina, Unplugged', dirigido por Alfonso Amador y producido por Silence Producción y Distribución Audiovisual SL; 'Mariscal, la alegría de vivir' dirigido por Laura Grande y producido por Estrela Audiovisual; 'Paco Roca, dibujando la vida', dirigido por Batiste Miquel y producido por Docu Producciones y RTVE; y 'Soc filla de ma mare', dirigido por Laura García Pérez y producido por Tarannà Films.

Los diez proyectos en desarrollo de largometrajes de ficción que se presentan son 'Bendita María', de TV ON Producciones, con guión de María Miguez; 'Cara de pan', de La mano invisible, dirigido por David Macián; 'Desechable', de Jaibo Films y Nocroma, dirigido por Carlos Gómez Salamanca; 'El despertar', de El Camino PC, dirigido por Iñaki Sánchez Arrieta; 'En l'eixam', de Kaishaku Films, dirigido por Óscar Bernàcer; 'L'aguait', de Admirable Films y Lamalanga Produccions Audiovisals, dirigido por Marc Ortiz.

También figuran 'La mala madre', de Admirables Films, TV ON producciones y Mordisco Films, dirigido por Alicia Albares; 'La mitad de Ana', de Elastica Films, Avalon P.C., Mr. Fields and Friends Cinema y Studiocanal, dirigido por Marta Nieto; 'María Martínez Ruiz no puede volver', de Cuéntaselo a Verónica AIE y Nakamura Films, dirigido por Óscar Bernàcer; y 'Nena', de TV ON Producciones, dirigido por Gabi Ochoa.

El proyecto de documental en fase de desarrollo para buscar el apoyo de inversores que se ha presentado es 'Madame Consuelo' de Silvia Rey, dirigido por Alexander Lemus Gadea.

El largometraje 'Los tonos mayores', dirigido por la argentina Ingrid Pokropek y coproducido por la alicantina Jaibo Films y las argentinas Gong Cine y 36 Caballos, ha sido seleccionado para participar en la sección competitiva Generation Kplus de la Berlinale, en la que concursan películas dirigidas por jóvenes cineastas de todo el mundo.

Varias productoras valencianas participarán este año en el Visitors Programme del Berlinale Coproduction Market, que tendrá lugar del 17 al 21 de febrero. El proyecto de largometraje de ficción 'La mala madre', dirigido por Alicia Albares y producido por Admirable Films, TV ON Producciones y Mordisco Films, es uno de los proyectos invitados participar en este foro de coproducción. También participa el productor Miguel Molina presentando el proyecto de largometraje de animación 'Desechable', una coproducción de Jaibo Films con la productora colombiana Nocroma, dirigido por Carlos Gómez Salamanca.

Visitors Programme incluye sesiones, presentaciones y acontecimientos de 'networking' para productores de todo el mundo que están iniciando su red internacional con la finalidad de enriquecer sus conocimientos y competencias en el mercado internacional e informarles sobre oportunidades de financiación.

La directora y guionista valenciana Laura García Andreu es una de las cineastas españolas seleccionadas para intervenir en la Berlinale Talents, que es un programa de desarrollo de talento del Festival de Berlín para los 200 mejores cineastas emergentes, creadores de series de ficción y agentes clave de la industria del cine del mundo.