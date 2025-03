Un total de 24 producciones con participación valenciana se proyectarán en el 28º Festival de Cine de Málaga

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 producciones con participación de la Comunitat Valenciana se proyectarán en las diversas secciones del 28º Festival de Cine de Málaga. En concreto, se presentan seis largometrajes de ficción, seis documentales y 12 cortometrajes valencianos.

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha destacado que promueve la participación de los profesionales y las producciones del audiovisual valenciano en este certamen, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El director general del IVC, Álvaro López-Jamar, ha puesto en valor "la enorme calidad y diversidad de las producciones con participación valenciana que se proyectan en las diversas secciones del Festival de Málaga".

"Sin duda, el audiovisual valenciano ha ganado mucha presencia en esta edición, ya que de las 14 producciones seleccionadas tanto en 2023 como en 2024, hemos pasado a 24 en 2025, lo que supone un incremento del 71 por ciento respecto a las dos últimas ediciones. De estas 24 producciones, 10 han contado con ayudas a la producción del Institut Valencià de Cultura", ha detallado.

Por su parte, el presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, Vicente Ordaz, ha afirmado que el Festival de Málaga "es un escaparate ideal para que las ocho producciones participadas por À Punt tengan un mayor recorrido nacional e internacional, sobre todo en Iberoamérica", al tiempo que ha añadido que À Punt "va a seguir apostando por el talento creativo audiovisual de la Comunitat Valenciana, en el que ya se invirtieron 3.150.000 euros en 2024".

De esta forma, el audiovisual valenciano estará presente en la 28ª edición del Festival de Málaga con 24 producciones que podrán verse en las diferentes secciones del festival. De los 12 largometrajes con participación valenciana que se presentan, seis son de ficción y seis son documentales.

En el apartado del cortometraje, han sido seleccionados 12 obras: cinco de ficción, cuatro documentales y tres de animación. De las producciones que se presentan, diez cuentan con ayudas del IVC.

LARGOMETRAJES A CONCURSO

En la Sección Oficial de Largometrajes a competición figura 'La buena letra', dirigida por Celia Rico Clavellino y producida por Fernando Bovaira para Misent Producciones, MOD Producciones y Arcadia Motion Pictures. Cuenta con las ayudas a la producción del IVC, la participación de À Punt, RTVE, Movistar Plus+ y 3cat y con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

Basada en la novela de Rafael Chirbes, está protagonizada por Loreto Mauleón, Enric Auquer, Roger Casamajor, Ana Rujas y las actrices valencianas Teresa Lozano, Gloria March y Sofía Puerta.

También en la Sección Oficial a concurso se proyecta 'Una quinta portuguesa', escrita y dirigida por la valenciana Avelina Prat, producida por Distinto Films en coproducción con la alicantina Jaibo Films, la portuguesa O Som e a Fúria y Almendros Blancos AIE. Con ayudas a la producción del IVC, cuenta asimismo con la participación de À Punt, RTVE, 3Cat y Televisión de Portugal, y el apoyo de ICAA, ICEC y el Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) de Portugal.

Además, participa 'La terra negra', que está dirigida por el valenciano Alberto Morais, escrita en colaboración con el alicantino Samuel del Amor y producida por la valenciana Olivo Films en coproducción con Elamedia, Dexiderius y Garra. Cuenta con un amplio elenco de actores valencianos, ente los que figuran Abdelatif Hwidar, Rosana Pastor, Álvaro Báguena, María Albiñana, Toni Misó y Bruno Tamarit. La película ha recibido ayudas a la producción del IVC y la participación de À Punt.

Completa la Sección Oficial a Concurso 'Todo lo que no sé', escrita y dirigida por Ana Lambarri y producida por el ilicitano Carlos Guerrero para 39 Escalones Films, en coproducción con Naif Films, The Other Film y Robot Productions.

FUERA DE CONCURSO

Por otro lado, dentro de la Sección Oficial fuera de concurso figura 'Pequeños calvarios', dirigida por Javier Polo y producida por Pequeños Calvarios AIE, Los Hermanos Polo y Japónica Films, en coproducción con la mexicana Paloma Negra Films y la alemana OMA Inge Films.

Este film cuenta con las ayudas a la producción del IVC, la participación de À Punt y la financiación del ICAA. Con guion de David Pascual, Enric Pardo y Guillermo Guerrero, 'Pequeños calvarios' es una comedia negra ambientada en Benicàssim, con un reparto coral del que forman parte Arturo Valls, Enrique Arce, Berta Vázquez, Andrea Duro, Pablo Molinero, Vito Sanz, Rubén Bernal y el cómico Javier Coronas.

También en la Sección Oficial fuera de concurso se presenta 'Enemigos', dirigida por el alicantino David Valero y escrita por Valero en colaboración con Alfonso Amador. La película está producida por Atípica Films y Amazon MGM Studios. En el reparto destaca la oriolana Luna Pamies.

DOCUMENTALES

Por otra parte, en la Sección Oficial a concurso de largometrajes documentales se presenta 'On eres quan hi eres?', un documental biográfico sobre el cantante alcoyano Ovidi Montllor, dirigido por Jana Montllor Blanes, producido por La Selva Ecosistema Creatiu, La Cima Producciones y Odessa Films, con la participación de À Punt.

Dentro de los pases especiales de documentales figura 'La festa', dirigido por Manuel Gutiérrez Aragón y el ilicitano Pablo Mas, y producido por la empresa ilicitana MásPelículas, con ayudas a la producción del IVC.

También se proyectan 'Berlanga. Fanáticamente contradictorio', dirigido por José Luis Berlanga y producido por Estela Producciones Cinematográficas, con la participación de Arturo Valls; y 'Dolores Ibárruri. La Pasionaria', escrito y dirigido por la valenciana Amparo Climent y producido por Bowfinger International Pictures y Pasionaria AIE.

Asimismo, figuran los documentales musicales 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' dirigido por Antón Álvarez (C. Tangana) y producido por Little Spain, sobre el guitarrista alicantino Yerai Cortés; y 'Solo pienso en ti' dirigido por Hugo de la Riva y producido por el ilicitano Carlos Guerrero para 39 Escalones, sobre el cantante Víctor Manuel. El apartado de pases documentales lo cierra el cortometraje 'Radiografías' dirigido por el alicantino Adán Aliaga.

CORTOS A CONCURSO

En la Sección Oficial de cortometrajes de ficción a concurso se presentan 'Sucre' dirigido por Claudia Cedó y producido por Suica Films, con ayudas a la producción del IVC; 'Insalvable', dirigido por el alicantino Javier Marco y producido por Langosta Films; 'Cólera' dirigido por José Luis Lázaro y producido por Aire de Cinema y Wicker Films, con ayudas a la producción del IVC; 'Abril' dirigido por la javiense Alexandra Iglesias; y 'Maruja' dirigido por el alicantino Álvaro G. Company y producido por la empresa ilicitana Grupoidex.

En Animazine, la sección dedicada a la animación, se han seleccionado tres cortos de producción valenciana que cuentan con ayudas del IVC: 'La valla', dirigido por Sam Ortí y producido por Conflictivo Productions; 'Carmela', dirigido por Vicente Mallols y producido por Pangur Animation; y 'Buffet Paraíso', dirigido por Héctor Zafra y Santi Amézqueta y producido por Hampa Studio.

Por último, en el apartado de cortometrajes de la sección Afirmando los derechos de las mujeres se presentan 'Aminata. Multiplicadores de la salud', dirigido por Marta López Plaza y Eduardo Peiró Porcel y producido por Llavors Films; 'Casting', dirigido por el valenciano Victor Devesa; y 'Victoria planetaria', dirigido por la alcoyana Mariola Olcina Alvarado.