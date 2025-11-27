Un total de 24.229 residentes eligen 248 proyectos en la convocatoria València Participa

La concejala de Recursos Humanos y Técnicos, Participación y Acción Vecinal y Pedanías Julia Climent, presenta en rueda de prensa el resultado de las votaciones de los Presupuestos Participativos VLCParticipa 2025-2026. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Participación y Acción Vecinal del Ayuntamiento de Valéncia, Julia Climent, ha dado a conocer este viernes los resultados de la última fase del proceso de Presupuestos Participativos, la de la votación de los proyectos seleccionados, que se desarrolló entre los días 10 de octubre al 7 de noviembre pasados. Un total de 24.229 vecinos y vecinas han elegido 248 iniciatibas en la convocatoria, que se desarrollarán en todos los distritos de la ciudad.

Según la edil, las propuestas ciudadanas que pasaron a fase de votación fueron 458 mientras que el número de votos totales registrados en esta fase última de votación ha sido 110.402: 105.988 positivos y 4.414 negativos. De hecho, según el consistorio, esta edición "ha sido la primera en la que ha ofrecido la posibilidad de utilizar un voto negativo para alguno de los proyectos o propuestas que no gustaran a los vecinos y vecinas".

Las 248 propuestas aprobadas finalmente suponen un 55 por ciento más que en la edición anterior, ha apuntado el consistorio en un comunicado. De ellas, 209 corresponden a distintos barrios de los distritos de la ciudad y las otras 39, a las pedanías. Climent ha destacado que, de los 87 barrios de la ciudad, 80 han obtenido propuestas y de las 15 pedanías, 14.

La concejala ha destacado que hay ocho barrios que han obtenido propuestas aprobadas, por primera vez en todas las ediciones de los presupuestos participativos. Se trata del Pilar, Tendetes, El Calvari, Tormos, San Antonio, Jaume Roig, Camí Fondo y La Amistad.

Climent ha detallado los proyectos aprobados por barrios y pedanías, y ha destacado que, principalmente, las propuestas más votadas o ya seleccionadas corresponden a las áreas de jardinería en primer lugar; seguidas por movilidad, obras de infraestructuras, deportes, cultura, y limpieza.

De las 28.364 personas que han participado en las distintas fases del proceso el 55% son mujeres y el 45% hombres, mientras que las que han contribuido en la fase de apoyos han sido 15.364, lo que supone un incremento de un 48% respecto de la última edición de los presupuestos participativos.

En cuanto al número de personas que han participado en la fase última de votaciones, asciende a 24.299, un 4% más. De ellas, 422 han votado presencialmente y 23.877 que lo han hecho de forma telemática a través de la web. En cuanto a los 110.402 votos emitidos, la mayoría (109.344) han sido digitales y el resto (1.058) presenciales.

En la última edición de los presupuestos participativos, se registraron 75.968 votos telemáticos, y no hubo voto presencial, por lo que el incremento en votos emitidos respecto de la edición anterior es de un 45%.

La edil ha recalcado también que el número de propuestas ciudadanas presentadas ha sumado un total de 2.776, lo que significa un incremento del 93% respecto de la última edición. Y el número de apoyos ciudadanos obtenido ha sido de 54.309, un 53% más también sobre la edición anterior.

"SATISFACCIÓN"

Julia Climent ha expresado su "satisfacción" por los resultados y por la participación del proceso y ha agradecido "a todo el equipo del Servicio de Participación del Ayuntamiento su trabajo realizado a lo largo de todos estos meses", así como "a todos los vecinos y vecinas de la ciudad que han participado, porque creo que es muy positivo".

"Creo que los presupuestos participativos están muy vivos y en crecimiento por la participación creciente que registramos año a año; y, por eso, quiero felicitar y dar la enhorabuena a todas las personas que han propuesto proyectos, a todos los barrios, a todas las entidades que lo han hecho y que sus propuestas han resultado seleccionadas", ha manifestado.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN POR "OPACIDAD"

Sin embargo, desde Compromís, la concejala Lluïsa Notario ha considerado en un comunicado que la alcaldesa María José Catalá y el PP "han convertido los Presupuestos Participativos en un decorado vacío y gris. Han manipulado el proceso desde el principio, y ahora, para rematarlo, han dejado pasar los plazos sin siquiera contestar a nuestro recurso ante la Junta de Gobierno".

"Es una falta de respeto institucional y una falta de respeto al vecindario que ha participado de buena fe", ha criticado, y ha lamentado que, "como siempre, cuando no quieren dar explicaciones, optan por la opacidad".

"El Ayuntamiento ha tardado casi tres semanas en anunciar los proyectos ganadores. No sabemos ni qué estaban ocultando. En cualquier proceso participativo serio, los resultados se publican con transparencia y en un plazo razonable. Pero aquí, PP y Vox han decidido esconderlo todo", ha añadido Notario.

En esta línea, ha recalcado que el recurso presentado por la coalición valencianista ante la Junta de Gobierno denunciaba "graves irregularidades" en la selección de proyectos. Según la concejala, el gobierno de Catalá "ha eliminado propuestas vecinales por motivos políticos, sin informes técnicos firmados que lo justifiquen, vulnerando el reglamento y la Ley de Procedimiento Administrativo".

Entre las propuestas excluidas hay actuaciones de movilidad sostenible, pacificación del tráfico, mejora de aceras, zonas verdes o calles escolares, "todas perfectamente viables y reclamadas por los barrios". Notario ha subrayado que en la fase de revisión "el Ayuntamiento nos remitió a una web llena de frases genéricas y sin ninguna firma técnica. Era la evidencia de que no existían informes reales".

Para la concejala, "Catalá habla mucho de participación, pero practica la censura y el control. Ha convertido un instrumento de democracia directa en un escaparate político. Es indigno de una ciudad como València".

"BURLA"

Por su parte, el PSPV, a través de la edil Elisa Valía, ha criticado que tres semanas después de cerrar las votaciones de los presupuestos participativos, "hoy conocemos los resultados".

"María José Catala y su Gobierno no han dado ninguna explicación de este retraso en una edición que se ha caracterizado por la improvisación y las irregularidades que hemos denunciado desde el Partido Socialista", ha indicado la edil, que califica los presupuestos participativos de "burla" y "tomadura de pelo".

La edil se ha manifestado en estos términos en un comunicado después de comprobar que algunos de los proyectos ganadores "contravienen las bases del proceso mientras otros se han aprobado tan desdibujados que no responden a la petición original que hicieron los vecinos".

En este último caso, Elisa Valía ha señalado, por ejemplo, la 'supermanzana en Abastos', que el gobierno de Catalá ha transformado "inexplicablemente" en "un paso de cebra" o el caso de la calle Ramiro de Maeztu, donde los vecinos pedían reurbanizarla completamente y el PP "ha realizado una modificación para tan sólo colocar farolas nuevas".

En esta línea, cree que es una edición que se ha caracterizado "por la improvisación y las irregularidades" que han denunciado. Otros ejemplos expuestos son "la aprobación de un proyecto para plantar árboles en la calle Lepanto a pesar de la existencia ya de un proyecto de urbanización que ya los incluía o la dotación de apenas 300 euros para reacondicionar un jardín en la calle Sagunto en el que, tras la intervención del gobierno de Catalá, solo se cambiará una placa identificativa".

El PSPV exige al PP "que deje de engañar y de tomar el pelo a la ciudadanía. Cada día que pasa vemos cómo María José Catala y su gobierno avanzan en el desmontaje de la participación ciudadana.

No es que no sigan avanzando, es que nos hacen retroceder. Piensa que es una alcaldesa de épocas pasadas, que quizás ella añora, donde lo que dice la alcaldesa se hace. Y no sabe ver que en València la ciudadanía tiene derechos, los conoce y los quiere ejercer", ha concluido Valía.