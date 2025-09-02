Un total de 35 muestras "expanden los límites" de la fotografía en ValenciaPhoto

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 exposiciones en diferentes formatos integran la oferta de ValenciaPhoto, el cetamen que propone "una mirada expandida sobre el medio, donde lo fotográfico se entrelaza con lo performativo, lo político, lo poético y lo experimental".

Es su edición de 2025, la cita cultural "reflexiona en torno a las estructuras del arte, la sociedad y la identidad" y reivindica la fotografía como "un lugar de encuentro y debate para el pensamiento visual contemporáneo".

Tres edificios municipales, el Almudín, el Museu d'Història de València y el Palau de Cervelló, son algunos de los espacios expositivos de esta cuarta convocatoria del Festival Internacional de Fotografía y Debate, Valencia Photo. El encuentro comienza hoy y se celebra hasta el 21 de octubre en la ciudad con el lema 'Expandir los límites'.

El concejal de Acción cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha participado en la presentación de este certamen que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de València desde sus inicios.

"Se trata --ha explicado-- de un festival de fotografía que promueve el intercambio cultural y la creatividad, así como la proyección de artistas de dimensión internacional. También es una oportunidad para fotógrafos y fotógrafas y demás profesionales de la imagen que encuentran en València un espacio para mostrar sus trabajos, tendencias, sensibilidades y relatos visuales venidos de todo el mundo".

Por todo ello, el Ayuntamiento, que también ha tramitado la ocupación de diferentes espacios públicos, se suma a un elenco de entidades colaboradoras que impulsan este encuentro.

Entre las muestras que la ciudadanía podrá disfrutar se encuentran la exposición del alemán Karl Blossfeldt, el estadounidense Danny Lyon, el españo,l Jordi Bernadó, y sudafricano Jürgen Schadeberg.

Cabe mencionar la exposición dedicada al movimiento Fluxus, con profesionales como el empresario y galerista estadounidense de origen lituano George Maciunas, y la presencia del cine experimental con autores como, los también lituanos, Mekas y su hermano Adolfas Mekas, o Julius Ziz.

En definitiva, el festival reúne proyectos muy diversos que abarcan desde la creación artística más personal hasta la mirada documental sobre la realidad contemporánea, y esa amplitud de enfoques permite descubrir autores consagrados junto a nuevas voces, ofreciendo un panorama rico y plural.

EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO

Mañana, 3 de septiembre, a las 12:00, en la plaza del Patriarca, se inaugura la exposición al aire libre "Brechas", de Juan Molpeceres y Jairo Muñoz (La Grieta colectivo). El 4 de septiembre a las 12:00, en la plaza de la Reina, se inaugura la muestra al aire libre "Criaturas de los océanos", del fotógrafo submarino Kike Talledo.

Ese mismo 4 de septiembre a las 19:00, el Almudín (Plaça de Sant Lluís Bertran, 2) acoge la inauguración de varias exposiciones: "Urformen der Kunst" de Karl Blossfeldt; "Searching for the Seventies: The Documerica Photography Project" de Danny Lyon; e "ID Project" de Jordi Bernadó. El acto se completa con una performance Fluxus dedicada a George Maciunas, a cargo de Bartolomé Ferrando.

El 6 de septiembre a las 19:00, en el Museu d'Història de València (calle València, 42 de Mislata), se inaugura la exposición "Miradas pioneras: Eugène Trutat, científico y fotógrafo del s. XX", dedicada al trabajo de Eugène Trutat.

El 5 de octubre a las 12:00, en la Plaça Décimo Juno Bruto, se inaugura la exposición "On the Edge", del fotoperiodista Santi Palacios. Finalmente, el 21 de octubre a las 12:00, en el Palau de Cervelló (Plaça de Tetuán, 3), tiene lugar el acto institucional de clausura, que incluye la inauguración de las exposiciones "La mirada oblicua", de Miriam Martínez, y "Textures", de Romà Seguí.