Archivo - Actuación de la Banda Sinfònica Municipal de València en el CIBM València 2026. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de València (CIBM) 2027 celebrará el próximo miércoles, 25 de noviembre, el sorteo de su próxima edición, que tendrá lugar del 14 al 18 de julio de 2027 en el Palau de la Música de València. El acto se celebrará a las 19.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del CIBM.

El sorteo sirve para seleccionar a los participantes ya que hay un máximo de seis bandas por sección y cinco en la Sección de Honor, así como para determinar el orden de actuación. El certamen ha cerrado el plazo de inscripción con un total de 48 bandas, lo que supone "el tercer mejor registro de participación de toda su historia", solo por detrás de las ediciones de 1980 y 1981, destaca el consistorio en un comunicado.

Además, la Sección de Honor ha alcanzado las nueve inscripciones, igualando su récord absoluto, registrado hasta ahora en la edición conmemorativa del centenario. El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha destacado que "estas cifras demuestran que el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València goza de una excelente salud y mantiene intacta su capacidad de convocatoria".

La participación internacional vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de esta edición, con formaciones procedentes de Suiza, Bélgica, Alemania, Italia, Colombia y China.

De las 48 bandas inscritas, las formaciones de la Comunitat Valenciana tendrán una destacada presencia, junto a agrupaciones de otras comunidades autónomas y del extranjero. La distribución por secciones es de cinco bandas en la Sección Libre, 14 en la Tercera, 16 en la Segunda, cuatro en la Primera y nueve en la Sección de Honor. Las agrupaciones proceden de municipios de las tres provincias y de distintos puntos de España y del panorama internacional.

El sorteo de las bandas participantes podrá seguirse en directo el miércoles 25 de noviembre, a las 19.00 horas, desde el Hemiciclo de la Casa Consistorial, a través del canal oficial de YouTube del CIBM: https://youtube.com/live/-GRKSTfCFjU. El certamen cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de València.