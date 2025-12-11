Un total de 69 pueblos de montaña de la Comunitat se suman a la red nacional de refugios 'sin cobertura' para jóvenes

Refugio de montaña en imagen de archivo - ESMONTAÑAS

VALÈNCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total 69 municipios valencianos se suman, en el marco del Día Internacional de las Montañas, a una red de espacios 'sin cobertura' creados para ofrecer a jóvenes y adolescentes estancias sin móviles en entornos naturales.

La iniciativa forma parte del proyecto Refugios Bien de Altura: espacios sin cobertura, impulsado por la Asociación Española de Municipios de Montaña (EsMontañas) con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), y convierte albergues municipales y espacios de acogida rural de 284 pueblos de montaña de ámbito nacional en entornos de desconexión digital voluntaria.

"Los pueblos de montaña ofrecen un entorno en el que parar, convivir y recuperar rutinas sin pantallas. La Comunitat Valenciana aporta una red muy valiosa de municipios que refuerzan esta iniciativa", han indicado desde EsMontañas en un comunicado.

"Luchamos contra la dependencia de la tecnología móvil y sus problemas asociados --ansiedad, depresión, falta de autoestima o insomnio, entre otros-- poniendo a disposición de jóvenes y adolescentes un refugio emocional en campamentos, excursiones, escapadas y actividades enfocadas a su bienestar", han explicado desde EsMontañas sobre la intención de lanzamiento de la red.

La Comunitat Valenciana aporta un total de 69 municipios a la red Refugios Bien de Altura, con presencia en sus tres provincias. En la de Valencia, 39 municipios: Alcublas, Alpuente, Andilla, Aras de los Olmos, Benagéber, Bicorp, Bocairent, Bolbaite, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Catadau, Chella, Chulilla, Cofrentes, Domeño, Dos Aguas, Enguera, Gestalgar, Higueruelas, Jalance, Jarafuel, Llíria, Llombai, Marines Viejo, Millares, Moixent, Navarrés, Olocau, Paterna, Quesa, Requena, Sinarcas, Titaguas, Tous, Tuéjar, Utiel, Vallada y Yátova.

Seis de la provincia de Alicante: Altea, Beneixama, Calpe, Gaianes, Ibi y Pego. Y en Castellón, 24 municipios: Argelita, Bejís, Castellfort, Caudiel, Chodos, Cinctorres, Cirat, Espadilla, Forcall, Jérica, La Mata, La Pobla de Benifassà, Montán, Morella, Portell de Morella, Puebla de Arenoso, Sacañet, Sueras, Soneja, Teresa, Todolella, Toga, Torrechiva y Viver.