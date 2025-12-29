Un total de ocho vías secundarias valencianas permanecen intransitables por las lluvias

Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 29 diciembre 2025 9:17
Un total de ocho carreteras secundarias valencianas permanecen este lunes por la mañana intransitables como consecuencia de las fuertes lluvias que han descargado sobre el territorio, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, en la provincia de Valencia está afectada la CV-424, en Bunyol; la CV-520, en Benifaió; la CV-570, en Carcaixent; la CV-544, en Masalavés; la CV-575 y la CV-600, en Barxeta; y la CV-576, en L'Enova.

Por su parte, en Castellón sigue intransitable por la lluvia la CV-137, en Càlig, han indicado las mismas fuentes.

