El touropeador alemán Der Touristik incluye por primera vez a Castellón en su catálogo de verano 2026

CASTELLÓ 21 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El touroperador alemán Der Touristik -segundo operador turístico de Europa por tamaño- ha incluido por primera vez Castellón don dos parquetes combinados de avión más hotel desde junio a septiembre de 2026 en su nuevo catálogo de vernao 2026, que ha presentado hoy en Praga (República Checa), según ha informado el Club de Producto Introducing Castellón.

Dentro de su estrategia de crecimiento de nuevos mercados, este touroperador se ha ido implantando en nuevos mercados emisores europeos, como Polonia, República Checa o Eslovaquia y, en paralelo, ha venido planificando la incorporación de nuevos productos para sus catálogos.

En ese contexto, ha programado los establecimientos hoteleros de Magic World en Oropesa y ZT Hotels en Peñíscola en conjunto con dos operativas aéreas, una chárter semanal de 189 plazas desde Bratislava (Eslovaquia) al aeropuerto de Castellón, y otra regular de 200 plazas semanales con la compañía Eurowings desde Praga a Valencia.

Desde el Club de Producto se ha considerado que esta es una operación "estratégica", no sólo por lo que supone de ampliación de nuevos mercados internacionales emisores, sino también porque una de las dos operativas aéreas se hará con el aeropuerto de Castellón, "objetivo fundamental para lograr la entrada de esta instalación en los circuitos turísticos internacionales". El objetivo, a medio plazo, sería lograr que la otra operativa aérea a Valencia se pudiera consolidar también con un vuelo chárter a Castellón, ha subrayado.

Durante el citado evento, además de la proyección de una presentación especializada de los productos turísticos de Castellón a la red de agentes de viajes de este touroperador en ambos países, se han mantenido diversas reuniones de trabajo con los directivos de la misma, con el objetivo de valorar posibles ampliaciones de colaboración en campañas conjuntas de marketing de los próximos años.