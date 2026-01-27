Un trabajador de 54 años muere tras caer del techo de una empresa en San Fulgencio

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 54 años ha fallecido este martes por la mañana tras caer del techo de una empresa en el municipio alicantino de San Fulgencio, según han informado fuentes sanitarias.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha detallado que el aviso del suceso se ha recibido a las 09.30 horas, por lo que ha movilizado una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

En el lugar de los hechos, el equipo médico del SAMU solo ha podido confirmar el fallecimiento del varón.