Un trabajador muere tras caer del techo de su empresa en Vila-real

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU. - TCASTRO - Archivo

CASTELLÓ, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años de edad ha fallecido tras caer del techo de la empresa en la que trabajaba, en Vila-real, en Castellón, tal como ha informado el Centro de Información y Coordinación de Uregcnias (CICU).

El CICU movilizó una unidad del SAMU para asistir al hombre, que había caído del techo de una empresa.

Los medios sanitarios realizaron la reanimación, pero sin éxito y confirmaron el fallecimiento del hombre de 58 años de edad, indican las mismas fuentes.