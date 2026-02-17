Trabajadores de Aemet protestan en València para exigir más plantilla: "El trabajo sale gracias al sobresfuerzo"

Concentración convocada por CSIF, UGT y CCOO ante la sede de Aemet en València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una concentración convocada por UGT PV, CCOO PV y CSIF ha exigido este martes, ante la sede de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en València, que se refuerce la plantilla con una oferta público de empleo extraordinaria y se mejoren sus horarios y salarios, ya que denuncian que "el trabajo sale gracias al sobresfuerzo" de un personal expuesto al déficit estructural y las largas jornadas.

La protesta ha arrancado a las 11.30 horas en el marco de las movilizaciones acordadas por los sindicatos en toda España para denunciar la carencia de trabajadores a nivel estatal y pedir el desbloqueo de las negociaciones del nuevo Reglamento de Horarios Especiales, para que incluyan compensaciones específicas. La primera concentración se celebró el pasado 12 de febrero frente a la sede en Madrid y la siguiente será el 19 de febrero en Sevilla.

Los sindicatos denuncian que cerca de la mitad de trabajadores de la Aemet tienen horario especial con una duración máxima de 14 horas, pero que la escasez de plantilla les obliga a estar disponibles incluso en periodos de descanso, sin compensación. Además, critican que se quiera limitar el teletrabajo en la agencia.

En València, los participantes en la concentración se han congregado tras una pancarta con el mensaje 'Más empleo público. Mejores condiciones'. Han coreado lemas como "sin personal no se predice el temporal" y "el personal de Aemet no llega a fin de mes".

La presidenta autonómica de AGE de CSIF en la Comunitat Valenciana, Silvia Sanchis, ha explicado que en España, "solo en los 15 años, se han perdido más de 400 puestos de trabajo". "Hay que dar las gracias a todos los compañeros que siguen aún así, con estas condiciones en el día a día, están velando a fin de cuentas por nuestra seguridad", ha resaltado.

La representante de CSIF ha exigido "una oferta de empleo público extraordinaria y una mejora retributiva, con unos complementos acorde a lo que están viviendo y a lo que trabajan" los profesionales de la Aemet.

"EN EL OJO DEL HURACÁN"

El secretario ejecutivo del sector de la Administración del Estado de UGT PV, Fernando Palero, ha lamentado la falta de consenso del nuevo plan estratégico de la agencia y la "falta de voluntad" para mejorar las condiciones de una plantilla que está "en el ojo del huracán, completamente observada, y con el déficit estructural cada vez apretando más al personal".

Palero ha criticado que la Presidencia de la agencia "quiere recortar" el teletrabajo y, además, ha explicado que los predictores de la agencia que tienen que trabajar a turno, "incluso cuando tienen que acudir a su cita médica, si no tienen a alguien que les cubra, lo tienen bastante difícil".

"El trabajo se está haciendo por el pundonor y el buen hacer de los trabajadores, pero hace falta una oferta publica de empleo extraordinaria que cubra ese déficit estructural de plantillas y lo que no es de recibo es que la presidencia de la agencia pretenda amortizar puestos de trabajo esenciales para crear niveles 29 en la jefatura", ha dicho, antes de indicar que la calidad del servicio no se está viendo afectada "porque el trabajador está poniendo todo de su parte".

"DEJADEZ" Y EXTERNALIZACIÓN

Desde CCOO PV, la predictora Miriam Canos ha coincidido en que "el trabajo está saliendo adelante gracias al sobresfuerzo de la plantilla, que tiene una gran vocación". "La falta de personal lo que hace es que los trabajadores de oficina estén sobrecargados porque cada vez hay menos personal y las tareas son las mismas o incluso más, con el riesgo de que se dejen de hacer tareas", ha expuesto.

Además, ha denunciado "la dejadez de no tener un mantenimiento del software" que utilizan los profesionales; la externalización de actividades y que los turnos de predicción y vigilancia, que se tienen que prestar "24 horas al día y 365 días de la semana", suponen en la práctica "trabajar más horas y hacer más turnos de los que deber hacer por reglamento". "Además, estas horas extras están muy mal pagadas y además pagadas muy tarde", ha agregado.

"Estamos en una situación muy complicada porque, por una lado, tenemos toda esta presión de parte de la sociedad, de la derecha, y por otro lado, tenemos la carencia de un reconocimiento por parte de la dirección, incluso del Ministerio, que no está de acuerdo en negociar mejores cualitativas para el personal de la agencia", ha lamentado.