Trabajadores de la UV y UPV inician un encierro por Palestina: ""No es normal empezar el curso con normalidad"

Reclaman a los rectores un grupo de trabajo que impulse medidas concretas para "estrechar el asedio del genocidio en curso"

Personal universitario de la Universitat de València (UV) y de la Politècnica de València (UPV) han iniciado este jueves en el edificio histórico de La Nau un "encierro por Palestina" con el objetivo de expresar su "absoluta condena y rechazo al genocidio en curso "por parte de Israel y "exigir medidas concretas desde nuestras universidades".

"No es normal empezar el curso con normalidad", sentencian.

La acción parte del nodo local de València de la Red Universitaria por Palestina y pretende "sumarse a un clamor social". Además, convocan a trabajadores y trabajadoras de las universidades de València, personal docente e investigador, personal técnico, de gestión y de administración y servicios y el personal investigador a mostrar su rechazo a la situación en la Franja de Gaza.

"Como personal universitario, --explican-- no podemos aceptar el fundido a negro que supone el genocidio del pueblo palestino. El exterminio de cualquier sentido y noción compartida de lo que es humano, la única noción que es posible defender ética y jurídicamente. El principal cometido de la universidad, en las tareas de educación y de investigación, consiste precisamente a habilitar el futuro, abrir posibilidades de existencia y de conocimientos en un diálogo común y compartido".

Añaden que, "desde el contexto universitario, el compromiso implica combatir el colonialismo, el racismo y el militarismo, tomar medidas efectivas contra la ocupación, el apartheid y el genocidio".

Y advierten que "una universidad muda ante el poder político y militar de gobiernos sanguinarios y déspotas es una institución irrelevante".

Los participantes en el encierro mantienen que "la sociedad pide medidas con la contundencia que se requiere ante el crimen más terrible, el genocidio por acción o por complicidad".

Además, cree que, "ante un vacío de una respuesta de justicia, la posición de la universidad es crucial". En este punto, recuerdan que el estudiantado "lo tuvo muy claro ahora hace más de un año" a través de la Acampada por Palestina de la Universitat de València, "la primera del Estado español que quiso hacer suya la defensa por la humanidad".

Agregan que el próximo 18 de septiembre se cumplirá el plazo para que Israel se retire de todos los Territorios Palestinos Ocupados, tal como ordenó la Asamblea General de Naciones Unidas el septiembre de 2024 pasado. Por lo tanto, remarcan, "el tiempo se ha acabado, la movilización es ahora o nunca".

Ante esta "nueva encrucijada que nos hace decidir entre el horror o el cumplimiento estricto de la ley", aseguran que los compromisos adquiridos por las universidades valencianas en la primavera del 2024 son hoy "claramente insuficientes".

"La universidad, como institución pública que vela por la convivencia y la apertura de futuros vivibles, tiene que establecer medidas concretas contra el genocidio, siguiendo los marcos que dictan la legalidad internacional, la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un compromiso con la legalidad vigente que desde la propia Red Universitaria por Palestina extenderemos a la sociedad civil en el próximo mes de noviembre con la celebración del Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad del Estado Español con el Genocidio en Palestina (TPCGP-25)", argumentan.

Finalmente, piden a los gobiernos universitarios y a los rectores de la UV y la UPV "iniciar un diálogo urgente e inmediato, establecer un grupo de trabajo que formalice nuevos acuerdos para poner en marcha medidas concretas que permitan estrechar el asedio del genocidio en curso en Palestina".

"RUPTURA DE RELACIONES CON ISRAEL"

Estas medidas, apuntan, "tienen que estar centradas sobre varios ejes: ruptura de relaciones comerciales y financieras directas e indirectas con Israel; ruptura de colaboraciones de investigación con Israel en el marco de los proyectos europeos; impulso de relaciones institucionales estatales e internacionales de coordinación con otras universidades; cooperación con universidades palestinas y proyectos internacionales de apoyo a Palestina; y constitución de un grupo de trabajo y colaboración periódica de seguimiento de las medidas acordadas e implantadas".

Esta misma tarde, a las 18:00 horas, está previsto en La Nau celebrar la primera asamblea abierta del encierro por Palestina de la UV y la UPV.