Unos trabajos de restauración en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante sacan a la luz un aljibe renacentista - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de restauración del baluarte de Santa Ana, en el Castillo de Santa Bárbara de la ciudad de Alicante, han sacado a la luz un aljibe de época renacentista, del siglo XVI, que estaba oculto y que podrán ver los visitantes cuando finalicen los trabajos en las próximas semanas.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha visitado este martes las actuaciones con la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, y han podido ver el acceso al aljibe y escuchar las explicaciones de los responsables de las labores arqueológicas.

La empresa Nerco Infraestructuras ejecuta la obra por importe de 335.328 euros, en un proyecto cofinanciado por la Conselleria de Cultura, que aporta 162.203 euros, según ha destacado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La actuación pretende recuperar la explanada del baluarte al tránsito peatonal con la renovación del firme y el pavimento del espacio interior, de los pasos de ronda, parapetos de la muralla y coronación del espaldón y sus cañoneras.

En las labores arqueológicas realizadas, han localizado un aljibe que data del siglo XVI y otras estructuras como el brocal del pozo original que se había cambiado de sitio por una rotura en la infraestructura hidráulica detectada en la última intervención realizada en la zona probablemente en el siglo XVIII. Ahora se recolocarán las piezas originales en su lugar para su puesta en valor y exhibición.

Las tareas han incluido también el vaciado y limpieza del aljibe. Asimismo, durante la excavación del área intervenida se han hallado proyectiles de artillería de hierro del siglo XVII, según ha detallado el consistorio.

"ES IMPRESIONANTE"

Beldjilali ha destacado que "esta obra estaba diseñada para recuperar el baluarte de Santa Ana y su accesibilidad" para mejorar, así, el patrimonio y la experiencia de los visitantes. "Además de cumplir ese objetivo, nos ha deparado la sorpresa de poder incorporar también al conjunto un aljibe del siglo XVI, con lo que estamos de enhorabuena", ha añadido.

Por su parte, el jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento de Alicante, José Manuel Pérez Burgos, ha indicado que había constancia de que ese aljibe existía "por la documentación y los planos antiguos de esa zona" del castillo, aunque ha sido ahora cuando se ha podido ver "por primera vez" 'in situ'. "Es impresionante", ha zanjado.