Los tractores vuelven a las calles de València en una protesta contra el acuerdo UE-Mercosur

Tractorada en València contra las políticas agrarias de la UE - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una nueva protesta ha vuelto a sacar tractores por las calles de València, convocada por diversas entidades, contra el acuerdo UE-Mercosur, paralizado por el Parlamento Europeo que lo ha enviado al Tribunal Superior de Justicia (TJUE) de la Unión Europea para que lo revise. "El acuerdo se ha paralizado momentáneamente, según nos dicen, pero no nos creemos nada"", ha asegurado el presidente de la Asociación de Defensa del Sistema Primario de la Comarca de Utiel-Requena, Paco Garijo, una de las entidades que ha participado en la tractorada.

La protesta ha arrancado a las 8.30 horas desde la Avenida Cataluña y ha llegado hacia las 11.00 al centro de València, desde donde ha continuado hasta acabar frente a la Delegación de Gobierno a las 13.00 horas. 'Si se ratifica Mercosur desaparece el sector primario español de este a oeste y de norte a sur', es el lema de la pancarta que ha abierto la marcha, de la entidad ADA Ribera Valencia.

Los participantes en la protesta han hecho sonar las bocinas de sus vehículos y han lanzado gritos de: "Nos venden al mejor postor"; "están jugando con vuestra alimentación de proximidad y de calidad" y "UE traidora", entre otros.

Según ha señalado Garijo a los medios de comunicación, temen que el acuerdo Mercosur "va a seguir adelante" y, por eso, siguen "haciendo presión en las calles porque queremos que se paralice y transmitir a la ciudadanía que esto no es cosa solo de agricultores y ganaderos sino de todos, ya que nos jugamos nuestra salud alimentaria".

"No puede ser que Europa nos ponga medidas para poder sacar nuestros alimentos con unas características y restricciones que no impone a productos que vengan de fuera como pueden ser los productos de Mercosur", ha lamentado, y lo ha calificado de "absurdo".

Asimismo, ha criticado que el "tema de la PAC nos la han complicado mucho, la han recortado muchísimo": "Es triste que dependamos de una ayuda como es la PAC, pero al fin y al cabo es lo que tenemos y ya que dependemos en gran medida de ella, queremos una PAC justa y que la podamos cumplir con una burocracia asequible y no lo que hay".

Por su parte, el presidente de ADA Ribera de Valencia, José Ramón Pous, ha recalcado que la reivindicación es "muy sencilla: parar el tratado comercial con Mercosur porque es totalmente perjudicial para el sector primario español". "No podemos consentir, ni muchísimo menos, que nosotros teniendo unas normas tan estrictas en la seguridad alimentaria vayamos a tener productos con mucha menos calidad de inspecciones y desde luego con productos que aquí hace más de 50 años que están prohibidos", ha recalcado.

"Y por mucho que nuestros políticos digan que se pondrán los controles, tenemos la experiencia de otros tratados en que no se ha hecho absolutamente nada. O sea que toda la sociedad corre un grave riesgo y un peligro inminente", ha alertado, porque existe "un grave riesgo de productos que vendrán de otros países sin las garantías de seguridad alimentaria que en Europa estamos cumpliendo". A su juicio, con el tratado "va a desaparecer el sector primario español paulatinamente".

"ERROR IMPERDONABLE"

Para Pous, "dejar la despensa española desabastecida es un error imperdonable" y "un riesgo demasiado caro que no debemos ni podemos correr". "Y con este tratado, sobre todo en la zona de Levante, en la zona de Valencia, desaparecerá totalmente la agricultura totalmente", ha insistido el representante de la asociación, que ha lamentado los "intereses creados por parte de ciertos países" como "Alemania".

"Hay que paralizar, hay que escuchar y a partir de ahí ya hablaremos", ha reclamado, y ha añadido que están "luchando no solo por el sector primario" sino también por "los consumidores y luchamos por el bienestar de la sociedad".

Para Víctor Vicedo, presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, "Mercosur afecta sobre todo al sector primario porque nos van a hacer una competencia desleal, ya que allí producen grandes corporaciones agroalimentarias y fondos de inversión que precisamente se aprovechan de esos salarios bajos que tienen, de esos impuestos que casi no se pagan, de esa forma de producir en intensivo de exportación y también sin respetar ninguna ley ni ninguna normativa europea".

"Y a los ciudadanos les afecta en cuanto que van a tener menos calidad en sus productos, van a tener un riesgo claro en su salud debido a cómo se produce allí, va a perjudicarse también el medio ambiente y nuestro paisaje", ha insistido.

Por este motivo, ha defendido que la manifestación es "vital porque estamos generando el ruido suficiente para que este acuerdo se paralice en Europa". "Ya hemos conseguido que el Europarlamento mande este acuerdo a que lo valore el TJUE. Aún así, Úrsula Von Der Leyen pretende saltarse la soberanía del pueblo, impidiendo que esto pase por los parlamentos nacionales y que pase también por el Europarlamento y pretende ponerlo en marcha sin esperar a que el TJUE lo sancione; es decir, va a hechos consumados", ha alertado, y ha reprochado: "Eso va directamente en contra de la soberanía del pueblo, va en contra de la democracia. Es totalitarismo puro y duro".

En esta línea, ha advertido que si no hay rentabilidad, "el campo abandona" y eso lleva aparejadas "consecuencias muy graves para el consumidor": "Los productos van a ser recogidos verdes para pasar un mes o dos de viaje; los fitosanitarios con los que allí están fumigando son auténticos venenos que aquí están prohibidos y por lo tanto pueden afectar a la salud de los consumidores" y "va a afectar a nuestro paisaje", ha enumerado.