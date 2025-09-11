El transporte urbano por autobús aumenta un 7,9% en julio en la Comunitat

Archivo - Un autobús en València - GVA - Archivo

VALÈNCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 7,9% en julio en la Comunitat respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 16.484.000 pasajeros, frente a un aumento del 8% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Madrid (+17,1%), País Vasco (+12%) y Extremadura (+9,1%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Cataluña (+1,2%) Castilla-La Mancha (+3,6%) y Canarias (+4%).

A fin de mantener el secreto estadístico no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En Valencia, un total de 6,38 millones de viajeros usaron el metro (un -20% interanual) y otros 10,24millones (8,9% interanual), el autobús.