Transportes finaliza las obras de reparación de estructuras de la A-3 y la A-7 sobre el barranco del Poyo tras la dana

Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos puentes fueron dañados tras la Dana del 29 de octubre en Va - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras para reparar los desperfectos producidos en el talud de separación entre la A-3 y la rambla del Poyo, así como en las estructuras de paso de la A-3 y la A-7 sobre este barranco, a causa de la dana ocurrida el pasado 29 de octubre 2024 en la provincia de Valencia. Esta actuación ha contado con una inversión de 19,5 millones de euros.

Los trabajos de reparación se han llevado a cabo entre los kilómetros 337 y 340 de la A-3 y en el kilómetro 336 de la A-7, y han consistido principalmente en varias actuaciones como la estabilización de una zona de los cajeros del barranco con un muro de escollera para dotar de nuevo de estabilidad a los ramales del enlace 338 de la A-3 con la CV-374.

Además, se ha estabilizado el talud de ambas márgenes del barranco con un muro de escollera y se ha ampliado el ancho del cauce mediante la excavación de un tramo del talud existente en el cajero opuesto a la A-3, en una longitud de 400 metros y una anchura de 35 metros.

Además, se ha protegido pilar y los estribos con un manto de escollera y se ha nivelado lecho del cauce en la estructura de paso de la A-7 sobre la rambla del Poyo.

Así mismo, se han reforzado las cimentaciones de las pilas y de los estribos, se han protegido estribos y cajeros del cauce con escolleras, se han ejecutado rastrillos aguas arriba y aguas abajo de la estructura, nivelad el lecho del cauce y se ha sustituido el pretil existente en la estructura de paso de la A-3 sobre la rambla del Poyo.

Los trabajos se han coordinado con la Confederación Hidrográfica del Júcar. Esta actuación se suma a otras ya finalizadas para la reparación de los daños sufridos en la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Valencia por la dana de 2024, que han supuesto en conjunto una inversión total de 46,65 millones de euros.