Transportes finaliza las obras del túnel de Pilar de la Horadada (Alicante) en la AP-7 tras invertir 3,5 millones

ALICANTE, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de modernización y mejora de eficiencia energética del túnel de Pilar de la Horadada (Alicante), situado en el kilómetro 772 del tramo Crevillente-Cartagena de la AP-7, con una inversión de 3,5 millones de euros --IVA incluido-- de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Se trata de un "falso túnel" con un tubo para cada calzada, situado entre el núcleo urbano de este enclave alicantino y la zona de expansión del municipio de Torre de la Horadada. Cuenta con una longitud de 794 metros y está en servicio desde el año 2001.

Con esta intervención se ha dotado al túnel de las instalaciones y equipamientos "necesarios" para "garantizar un nivel suficiente de seguridad a sus usuarios" y se ha reducido el consumo de energía con "la mejora de la eficiencia de sus instalaciones mediante la gestión inteligente de alumbrado led", según ha indicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado.

La modernización de las instalaciones del túnel ha incluido el suministro de energía, un sistema "inteligente" para la regulación y el control de la iluminación, la señalización de evacuación, el sistema de megafonía, el circuito cerrado de televisión con un "nuevo" sistema de detección automática de incidencias (DAI), el cable de fibra óptica de comunicaciones, los paneles de control de límite de velocidad, las barreras de cierre en las bocas del túnel y la red de hidrantes, entre otras actuaciones.

Además, se han construido dos vestíbulos independientes presurizados, uno en cada una de las dos galerías de emergencia existentes en el túnel, así como dos depósitos soterrados de 60 metros cúbicos de capacidad para la protección contra incendios.

Tras la finalización de las obras, de acuerdo con el Ministerio de Transportes, está previsto continuar con la fase de integración, pruebas y comprobaciones de las nuevas instalaciones hasta el próximo 31 de enero de 2026.