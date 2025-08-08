Transportes licita por 9,3 millones los materiales de vía para implantar el ancho estándar entre La Encina y Alicante

ALICANTE 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha licitado el suministro de nuevos materiales de vía para la implantación del ancho estándar en el tramo La Encina-Bifurcación Alicante, una actuación enmarcada en el desarrollo del Corredor Mediterráneo en la Comunitat Valenciana.

En concreto, se ha abierto el proceso de contratación del suministro y transporte de 180.000 toneladas de balasto, con un presupuesto de 9.294.663,4 euros, según ha informado el departamento estatal.

El presupuesto está dividido en dos lotes: uno para el trayecto La Encina-Estación de Elda y otro para el subtramo Estación de Elda-Bifurcación Alicante. La actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo Conectar Europa de la Unión Europea.

La adaptación al ancho internacional del tramo La Encina-Alicante, con la inserción del tercer carril y la nueva configuración de vías para trenes de hasta 750 metros, se unirá a la implantación del tercer hilo entre La Encina-Bifurcación Xàtiva en su conexión con el baipás de Almussafes-València Font de Sant Lluís.

Según Transportes, esta actuación hará posible que los trenes de mercancías tengan continuidad en ancho estándar, tanto en dirección sur, conectando con Andalucía y Murcia, como hacia el norte, con la Comunitat Valenciana, Catalunya y el resto de Europa.

El Ministerio asegura que esta operación es "estratégica" para el desarrollo de la configuración del Corredor Mediterráneo en el sureste de la Comunitat Valenciana y para el impulso al transporte ferroviario de mercancías.

Por su ubicación geográfica, este tramo es "un enclave estratégico" en el área de influencia de Alicante. El trazado parte de las conexiones con el Nudo de La Encina hasta la entrada a la estación de Alicante y discurre por las comarcas de l'Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà y l'Alacantí.