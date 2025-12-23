Archivo - Transportes reabre al tráfico rodado y peatonal el Pont Nou de Paiporta, dañado por la DANA, tras una inversión de 1,6 millones de euros - ALVARO CRIVILLES - Archivo

VALÈNCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reabre este martes al tráfico rodado y peatonal el Pont Nou de Paiporta, en la provincia de Valencia, dañado por la dana del 29 de octubre de 2024, tras invertir 1,6 millones de euros en su reconstrucción.

El puente, de titularidad municipal, cruza la rambla del Poyo a su paso por el caso urbano de Paiporta, y sufrió grandes daños por el desbordamiento del cauce causado por las intensas lluvias, aunque ya tenía patologías previas.

La actuación ha consistido principalmente en la reconstrucción de los pilares y cargaderos con nuevos elementos de apoyo de acero y hormigón de altas prestaciones.

Para llevar a cabo esta actuación fue necesario elevar el puente entre los meses de junio y noviembre de 2025. Asimismo, se han instalado nuevas aceras con mejores condiciones de accesibilidad y seguridad para favorecer la movilidad de los peatones.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible firmó en marzo de 2025 dos convenios con los municipios de Paiporta y Pincaya para reconstruir y reparar seis puentes y tres pasarelas dañadas por la dana y, así, recuperar la movilidad sobre la rambla del Poyo, con una inversión de 43,4 millones de euros.

Además del Pont Nou, Transportes está dedicando 10,4 millones de euros a la reparación de los puentes de la calle Primero de Mayo y de la carretera CV-406 y la pasarela del carrer Convent.

Por su parte, en Pincaya se están invirtiendo 17,1 millones de euros en la reconstrucción de los puentes de la avenida Mediterráneo, la travesía de la Diputació y la calle Valencia, y las pasarelas Ninos y de la Amassereta.