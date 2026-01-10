Trasladada al hospital una mujer de 51 años tras ser atropellada en la N-340, en Orihuela (Alicante)

Archivo - Ambulancia en imagen de archivo. - EMERGENCIAS CYL 1-1-2 - Archivo

ALICANTE, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 51 años, ha sido trasladada al Hospital de la Vega Baja tras haber sido atropellada en la N-340, a la altura de Orihuela (Alicante), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso se ha notificado a las 13.17 horas de este sábado y, hasta el lugar se ha desplazado un SAMU, han detallado las mismas fuentes.

La mujer ha sido trasladada al Hospital de la Vega Baja por haber sufrido politraumatismos.