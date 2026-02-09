Trasladado a La Fe un trabajador tras caer desde varios metros de altura al sufrir una electrocución en Dénia

Archivo - Fachada del Hospital La Fe de València - Jorge Gil - Europa Press - Archivo
ALICANTE, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 27 años ha sido trasladado este lunes al Hospital La Fe de València después de haber caído desde varios metros de altura mientras trabajaba al sufrir una electrocución en una urbanización de Dénia (Alicante), según fuentes sanitarias.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso del siniestro sobre las 09.50 horas, por lo que ha movilizado hasta el lugar de los hechos una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).
El equipo médico del SAMU ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado hasta que han logrado estabilizarle.
Posteriormente, el trabajador ha sido trasladado a la helisuperficie del parque de bomberos de Dénia y desde allí un helicóptero medicalizado lo ha evacuado al Hospital La Fe de València por presentar quemaduras por electrocución y politraumatismo.