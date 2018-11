El tratamiento precoz de la alopecia estabiliza la pérdida de cabello en nueve de cada diez casos, según Quirónsalud

Publicado 02/11/2018 15:11:30 CET

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nueve de cada diez pacientes que diagnostican precozmente su alopecia y reciben tratamiento consiguen estabilizar el problema en un plazo de diez años, gracias a la mesoterapia con cócteles de vitaminas y fármacos y la inyección de plasma del propio paciente en el cuero cabelludo, hasta conseguir la redensificar el cabello, según el doctor José María Ricart, jefe del servicio de Dermatología y de la unidad de Medicina Capilar del Hospital Quirónsalud Valencia.

La alopecia androgenética tanto masculina como femenina es la causa más común de la pérdida de cabello y se produce como consecuencia de la influencia de los andrógenos sobre los folículos pilosos. Convierte el pelo progresivamente más fino, hasta llegar a tal grado de miniaturización que se transforma en vello, detalla el grupo hospitalario en un comunicado.

Un síntoma inicial de la alopecia es que el paciente se nota el pelo más fino y más claro, seguido de la pérdida de volumen y densidad capilar. Esto llega a afectar al 50% de las mujeres y al 65% de los varones de más 50 años. Detrás de esta pérdida de cabello se encuentra la herencia genética, pero también los hábitos de vida.

"Hay formas de vida que permiten que los genes se expresen en toda su plenitud o no. Está claramente demostrado que si no fumo, no bebo, cuido mi alimentación y no estoy sometido a estrés, tendré más pelo", subraya el especialista.

Para un correcto diagnóstico de la alopecia, los expertos en tricología aconsejan someterse a un Trichoscan, tecnología que permite la medición objetiva del grosor y la densidad capilar. También es necesario en algunos casos realizar estudios analíticos hormonales para diagnosticar y corregir alteraciones de las sexuales, las causantes de la alopecia androgenética en las mujeres.

Entre los avances en trasplante capilar, la técnica manual mecanizada consiste en extraer uno a uno los injertos de la zona donante, después de rasurarla, lo que deja una pequeña herida que no requiere sutura y que se cura espontáneamente sin dejar cicatriz. Tras la extracción se procede a la implantación en la zona receptora, en base al diseño previamente acordado con el paciente.

TRASPLANTE SIN RASURAR

Especialistas avanzados en esta técnica ofrecen una variante denominada Non Shaven FUE, en la que se realiza la extracción de unidades foliculares sin rasurar. "Este método ha ayudado a eliminar el miedo social, puesto que muchos pacientes se sienten más cómodos sabiendo que nadie se va a percatar de que han pasado por un trasplante de pelo", destaca el doctor.

Tras la intervención, el dermatólogo aconseja un seguimiento médico del paciente de mínimo 12 meses, para asegurar que la evolución del paciente es absolutamente satisfactoria. "Aunque la intervención no es de riesgo, puede tener complicaciones si no se hace correctamente: se puede infectar la zona donante, con una necrosis de la piel que puede dejar cicatrices".

"Y no olvidemos que, si no se toman las medidas higiénicas necesarias, puede existir riesgo de contagio de hepatitis o VIH por contaminación", remarca Ricart.

QUIRÓNSALUD

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa, con 35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre ellos 45 hospitales que ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispone de tecnología avanzada y un equipo de profesionales especializados y de prestigio internacional.

Entre sus centros se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus y Policlínica de Gipuzkoa.

El grupo trabaja en la promoción de la docencia --ocho de sus hospitales son universitarios-- y la investigación médico-científica, ya que cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que tratan de optimizar la experiencia acumulada en los centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, desarrolla más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan una labor pionera en especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología.