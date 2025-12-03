1033027.1.260.149.20251203111014 Tres detenidos en Alicante acusados de robar coches para montar piezas en otros dañados en la dana de Valencia - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas acusadas de pertenecer a un grupo criminal ubicado en el municipio alicantino de La Nucia y presuntamente dedicado a robar vehículos para montar sus piezas en otros turismos dañados, en su mayoría procedentes de la dana que afectó a la provincia de Valencia en octubre de 2024. La investigación sigue abierta por la documentación pendiente de analizar y no se descartan más arrestos.

Las pesquisas se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo que al parecer sustraía vehículos de una determinada marca en la provincia de Alicante, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Tras las primeras indagaciones, descubrieron que los vehículos robados supuestamente eran despiezados en algún lugar de la provincia para luego montar sus piezas en otros del mismo modelo y procedentes de siniestros, con la intención de venderlos en el mercado legal de coches de segunda mano.

Una vez que los agentes consiguieron averiguar la identidad de tres varones como presuntos cabezas de la trama, se establecieron vigilancias discretas sobre los objetivos. De esta manera, se consiguió dar con el lugar que al parecer estaban utilizando como taller de despiece y montaje de vehículos, ubicado en una vivienda unifamiliar situada en una urbanización de chalés de La Nucia.

Al mismo tiempo, las gestiones realizadas sobre la posible procedencia de los automóviles siniestrados sobre los que estarían montando las piezas de los vehículos previamente robados revelaron que se trataba coches siniestrados durante la dana de Valencia.

A LA VENTA EN EL MERCADO DE SEGUNDA MANO

Según la Policía Nacional, los turismos eran comprados a particulares directamente con dinero en efectivo y se centraban en vehículos de gama media-alta de una misma marca. Después, presuntamente localizarían un vehículo de la misma marca y modelo que robarían y dejarían estacionado en un lugar determinado para enfriarlo un corto periodo de tiempo, tras el que lo trasladarían hasta la vivienda donde tenían el vehículo siniestrado.

Allí sería totalmente despiezado y se volverían a montar las piezas sobre el chasis del vehículo comprado como siniestro, para luego darle salida vendiéndolo en el mercado legal de vehículos de segunda mano de otros países, generalmente.

De esta manera, los ahora detenidos presuntamente estarían consiguiendo sacar al mercado vehículos de gama media-alta aparentemente legales, para dificultar, así, cualquier trazabilidad sobre los vehículos que al parecer fueron robados.

DOS TRAMAS

Según la investigación, presuntamente hay dos las tramas conexas: una relacionada con la sustracción de los vehículos y otra con la compra de automóviles siniestrados para luego ser nuevamente puestos en circulación, dado que el único destino que se les podría dar sería la baja permanente para su desguace o destrucción.

Finalmente, se llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda utilizada como taller. Además de la detención de los tres acusados, la operación dio como resultado la recuperación de dos vehículos de gama alta, sustraídos recientemente en los municipios alicantinos de El Campello y Elche. En concreto, al primero supuestamente le habían dado una nueva identidad alemana y el segundo estaba en proceso de cambio de los elementos de identificación.

Asimismo, los agentes se incautaron de los vehículos de los tres presuntos implicados en la trama para hacer gestiones sobre su verdadera identidad, debido a que proceden de siniestros y eran de las mismas marcas y modelos de los que se encontraban inmersos en la investigación. Tras las gestiones realizadas, se determinó que estos "tenían montadas piezas ilícitas".

En el registro también se han localizado herramientas para la falsificación de los vehículos, como un kit de clonación de llaves y sistemas de seguimiento, que presuntamente utilizarían para tener localizados los automóviles que pretendían sustraer, así como sistemas de reprogramación de centralitas, gran cantidad de llaves de coches y multitud de documentación referente a vehículos de las marcas objeto de estos supuestos ilícitos.

Los arrestados, tras la práctica de diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia. Los tres varones están acusados de los delitos de robo de vehículo a motor, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. La investigación continúa abierta, dada la "ingente cantidad" de documentación pendiente de analizar, y no se descarta que pueda haber más detenciones relacionadas con este caso.