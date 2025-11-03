Tres detenidos en Alicante después de desmantelar dos puntos de distribución de prendas falsificadas

ALICANTE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Local de Alicante, han detenido a tres hombres de entre 28 y 40 años acusados de un delito contra la propiedad industrial, al tiempo que han desmantelado dos inmuebles que presuntamente se estaban utilizando como puntos de distribución de material y prendas falsificadas.

Las pesquisas se iniciaron tras una información que trasladó el cuerpo local al nacional y en la que se alertaba de la existencia de esas dos viviendas en las que al parecer se distribuía material falsificado. La denuncia de una de las principales marcas perjudicadas y los arrestos practicados en verano reforzaron la información facilitada.

El Grupo de Delincuencia Especializada de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Alicante llevó a cabo la investigación. Durante las diligencias, se comprobó cómo en los domicilios entraban personas sin objetos y salían con bolsas de gran tamaño llenas de prendas.

Más tarde, y en un dispositivo conjunto con la Policía Local de Alicante, se identificó a varias personas que presuntamente transportaban ropa y complementos de moda. En pocas horas, los agentes se incautaron de casi un millar de prendas falsificadas.

Además, se practicaron nuevas diligencias que permitieron localizar a los presuntos responsables y determinar que las prendas estaban destinadas a vendedores ambulantes de la zona del puerto de Alicante.

Con la colaboración de las unidades de seguridad ciudadana de ambos cuerpos, se realizaron dos registros domiciliarios en la zona norte de la ciudad, donde se intervino una "gran cantidad" de prendas de ropa, calzado y camisetas de equipos de fútbol profesional. También se hallaron doce cajas vacías con etiquetas que, según la Policía Nacional, "evidenciaban haber contenido material falsificado".

Los arrestados están siendo investigados por delitos contra la propiedad industrial. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del juzgado de instrucción de guardia de Alicante, que continuará con el procedimiento.