Tres detenidos al desmantelar un cultivo de 262 plantas de marihuana en San Miguel de Salinas

Plantación desmantelada por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de 34, 53 y 57 años al desmantelar un cultivo de 262 plantas de marihuana en una vivienda del municipio alicantino de San Miguel de Salinas. Están acusados de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

El Equipo Roca de Torrevieja inició la investigación después de que apareciera en la localidad un depósito de restos de plantas de marihuana, algo que, en su momento, tuvo repercusión pública. A partir de ese indicio, los agentes trataron de determinar el origen de esos desechos y la posible existencia de una plantación en la zona, ha detallado el instituto armado en un comunicado.

Según la Guardia Civil, las gestiones de pesquisas desarrolladas permitieron localizar una vivienda que reunía indicios compatibles con la actividad investigada y concretar la implicación de las personas que acudían a ella.

REGISTRO

Tras reunir los indicios suficientes, el Equipo Roca de Torrevieja llevó a cabo la explotación de la operación con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de Torrevieja y de su equipo de dron, de agentes del Puesto de San Miguel de Salinas y del Área de Investigación de Pilar de la Horadada.

Así, en el registro practicado en el inmueble, hallaron una plantación que ocupaba todas las estancias de la casa, distribuida en dos plantas, salvo la cocina, donde pernoctaba la persona encargada de vigilar y mantener el cultivo. Fueron intervenidas 262 plantas de marihuana de gran tamaño, que se encontraban en su última fase de floración y a unos días de ser cosechadas.

Asimismo, los agentes se incautaron del equipamiento que supuestamente se usó para el cultivo: 12 aparatos de aire acondicionado, 87 focos led, 30 ventiladores, siete extractores y ocho filtros de aire, además de tres teléfonos móviles y mil euros en efectivo.

Un tercer implicado fue localizado y detenido posteriormente en Guardamar del Segura, tras las gestiones desarrolladas por los investigadores. Finalmente, los tres fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, en funciones de guardia, que decretó su libertad con medidas cautelares.

La Guardia Civil ha resaltado que "la actuación ha permitido esclarecer el origen de los restos vegetales aparecidos en la localidad, desarticular el grupo responsable e interrumpir la actividad".