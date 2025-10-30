Tres detenidos después de desmantelar un punto de venta de drogas en Alicante

ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres y una mujer acusados de un delito de tráfico de drogas después de haber desmantelado un punto de venta de estupefacientes en Alicante. Además, los agentes se han incautado de 700 gramos de cocaína.

Los arrestados presuntamente se dedicaban al tráfico de sustancias y abastecían a varios traficantes asentados en la capital alicantina y municipios cercanos, según ha indicado el cuerpo policial en un comunicado.

La investigación comenzó a raíz de ciertas informaciones sobre un vehículo que al parecer podría estar abasteciendo a varios puntos de venta de sustancias estupefacientes ubicados en la zona norte de Alicante.

Por ello, se realizaron diversas vigilancias en torno al vehículo investigado, con las que los agentes consiguieron identificar a dos varones que presuntamente se dedicarían de manera conjunta al tráfico de drogas, concretamente cocaína.

Según los agentes, uno de ellos hacía las funciones de transportar la droga en su vehículo y otro conseguía la sustancia para luego almacenarla, procesarla y manipularla, ya que presuntamente la preparaba en un trastero ubicado en el municipio de Sant Joan d'Alacant que usaba como almacén.

DETENCIONES

Tras un dispositivo establecido sobre los investigados, se inició una vigilancia y seguimiento sobre el vehículo supuestamente utilizado para transportar la droga. Después de una persecución, los agentes lo interceptaron. Además, encontraron en un compartimento oculto bajo el volante un envoltorio que contenía cocaína con un peso de unos 400 gramos. Por este motivo, el conductor fue arrestado por los delitos de tráfico de drogas, daños y atentado a agente de la autoridad.

Los arrestados presuntamente distribuían la sustancia estupefaciente oculta en un compartimento fabricado para ello en el vehículo de uno de ellos, conocidos como caletas, para abastecer, así, a otros distribuidores de venta de drogas de la ciudad de Alicante y de municipios cercanos.

Los agentes localizaron al segundo investigado y llevaron a cabo dos registros, uno de ellos en un domicilio de Mutxamel y otro en un trastero de Sant Joan d'Alacant, propiedad de uno de los detenidos, donde los agentes intervinieron cerca de 200 gramos de cocaína, balanzas de precisión, una máquina envasadora, una centrifugadora-horno de gas, diversos productos químicos y útiles para preparar dosis.

Después de la detención de los principales investigados, los policías arrestaron a una tercera persona que presuntamente colaboraba con funciones de transporte de sustancias. En el momento de su arresto, le fueron intervenidos 98 gramos de cocaína que llevaba ocultos en el interior de su bolso.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante y Sant Vicent del Raspeig y se ha decretado el ingreso en prisión para uno de ellos.