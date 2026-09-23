Tres detenidos, uno de ellos menor, acusados de atracar una tienda de vapeadores en Orihuela

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Orihuela (Alicante) han detenido en esta localidad a tres hombres, uno de ellos menor de edad, acusados de atracar una tienda de vapeadores. Además, presuntamente intentaron entrar en otro establecimiento de reparación de teléfonos móviles.

La Sala Cimacc 091 fue alertada de que tres varones que estaban intentando acceder a un local de arreglos de dispositivos y que para ello al parecer estaban usando una pata de cabra para forzar la puerta principal.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones policiales, cuyos agentes comprobaron que los supuestos autores no habían conseguido acceder al interior, aunque habían causado diversos daños en la puerta de entrada.

Al no encontrarse ya los presuntos responsables en el lugar, se realizaron diversas batidas por la zona con el fin de localizarlos, aunque estos trabajos no dieron resultados, ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

Poco después, se recibió otra comunicación del vigilante de seguridad de un centro comercial donde tres varones acababan de acceder al interior del recinto tras saltar la puerta de acceso.

Según la investigación, una vez dentro, los tres se dirigieron hasta el establecimiento de vapeadores, donde supuestamente fracturaron los cristales de las vitrinas y sustrajeron numerosos artículos.

Hasta el lugar de los hechos acudieron indicativos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Orihuela. Los agentes se entrevistaron con el vigilante, quien facilitó las características de los presuntos autores y manifestó que estos ya habían abandonado el centro comercial.

LOCALIZADOS EN UN PARQUE

Con la información aportada, las dotaciones policiales realizaron varias batidas por los alrededores para localizar a los supuestos responsables. Durante el dispositivo, una dotación de la Policía Nacional localizó en un parque cercano a tres hombres que, al percatarse de la presencia policial, trataron de ocultarse.

Los agentes se aproximaron a ellos y, tras comprobar que coincidían con las características facilitadas, procedieron a realizarles un cacheo de seguridad. Durante esta acción, localizaron entre sus ropas diversos artículos que se correspondían con los efectos sustraídos del establecimiento, así como diferentes utensilios que presuntamente habían sido utilizados para cometer el robo.

Tras las comprobaciones realizadas y una vez determinada su posible participación en los hechos investigados, los agentes los detuvieron a los tres como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza. La Policía Nacional ha explicado que los efectos recuperados fueron posteriormente reconocidos por el propietario del establecimiento, por lo que le fueron restituidos.

Después de la práctica de las diligencias policiales, dos de los detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Orihuela. Por su parte, las actuaciones relativas al menor de edad se pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Alicante.