Tres detenidos por robar maquinaria industrial valorada en 46.000 euros y venderla a otra empresa en Albaida

VALÈNCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas acusadas de robar dos carretillas en Albaida, valoradas en 46.000 euros, y tratar de venderlas al día siguiente a otra empresa haciéndose pasar por trabajadores del almacén en el que las habían sustraído, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Al parecer, los tres arrestados entraron en una antigua empresa de Albaida que actualmente se empleaba como almacén y sustrajeron del interior dos carretillas con varios accesorios y complementos que permitían manejar material textil.

Los agentes, gracias a las imágenes de cámaras de seguridad y a la colaboración ciudadana, lograron averiguar la identidad de los tres participantes en los hechos que además, habrían tratado de vender estas máquinas a otra empresa haciéndose pasar por trabajadores de la empresa en que habían robado. De este modo, obtuvieron 3.000 euros como adelanto por la compra de estas carretillas.

Los agentes detuvieron a los presuntos responsables, que vivían cerca de la empresa que robaron, y se incautaron de las dos carretillas, que fueron devueltas a su legítimo propietario. Los detenidos, a los que se les imputan los delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y robo con fuerza, son tres hombres españoles de entre 35 y 48 años de edad.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 01 de Ontinyent. La investigación la ha desarrollado personal de la Compañía de Xàtiva en colaboración con la Policía Local de Albaida.