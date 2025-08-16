Tres detenidos por sustraer con violencia 2.550 euros a otro hombre en Alicante - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a tres hombres tras abordar a otro con la excusa de comprarle tabaco y sutraerle con violencia 2.550 euros que portaba en el bolsillo del pantalón.

Agentes de seguridad ciudadana fueron comisionados por la Sala CIMACC-091 para que se dirigieran a la zona de acceso al ferry de Argelia del Puerto de Alicante, donde al parecer se acababa de producir un robo con violencia, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

La patrulla comisionada al lugar observó a "un tumulto de gente" que les indicaba que los dos hombres que tenían retenidos el personal de seguridad habían cometido un robo con violencia.

Por su parte, la víctima manifestó a los agentes que tres hombres se habían acercado a él con la excusa de comprarle tabaco y, al darse cuenta de que portaba una cantidad "importante" de dinero en su bolsillo, comenzaron a golpearle y le sustrajeron unos 2.550 euros.

Los hechos fueron presenciados por los vigilantes de seguridad de la zona, quienes retuvieron a dos de los autores hasta la llegada de la dotación policial. Sin embargo, no pudieron dar alcance al tercer sospechoso, que salió a la carrera del lugar con el dinero.

Una vez detenidos dos de los autores de los hechos, los agentes realizaron gestiones con el fin de identificar y detener al otro hombre que había participado en el robo y que presuntamente había huido con el dinero sustraído. Los policías lo localizaron dos horas más tarde y llevaron a cabo su detención.

Los hombres, de entre 26 y 30 años de edad, han sido detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia. Tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.

PREVENCIÓN Y COLABORACIÓN CIUDADANA

La Policía Nacional ha subrayado la importancia de no llevar grandes cantidades de dinero u objetos de valor a la vista en espacios públicos y de mantener la alerta ante situaciones sospechosas.

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración ciudadana, "fundamental" para poner en conocimiento cualquier hecho delictivo.