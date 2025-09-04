Tres españoles y un japonés se disputarán el premio del LVIII Certamen de Guitarra 'Francisco Tárrega'

CASTELLÓ 4 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El LVIII Certamen Internacional de Guitarra 'Francisco Tárrega' ya tiene los cuatro finalistas que se disputarán el galardón internacional de guitarra clásica de Benicàssim. Los españoles, Ausiàs Parejo, Luis Alejandro García y Álvaro Toscano, junto al japonés Sohta Nakabayashi, competirán este viernes en el Teatro Municipal Francisco Tárrega por el reconocimiento del jurado de renombre internacional con el que cuenta el certamen.

"Los cuatro finalistas tiene como nexo de unión su juventud y su pasión por la guitarra, cuentan todos ellos con prolíficas carreras internacionales como músicos y cuentan a sus espaldas con más de un centenar de premios internacionales entre todos, que ponen de relieve junto al nivel del jurado a Benicàssim como capital internacional de la guitarra clásica", ha señalado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, tras el acto en homenaje al compositor y guitarrista español Francisco Tárrega.

Ausiàs Parejo, con tan solo 19 años, ha obtenido 39 primeros premios en concursos nacionales e internacionales, destacando el XV Concurso Internacional de Guitarra Alhambra (2022), 67.º Tokyo International Competition (2024), 3.º Certamen Internacional de Guitarras Esteve (2024) y Juventudes Musicales de España (2022). Ha sido invitado en prestigiosos festivales de guitarra de Italia, Croacia, Portugal, Japón, China, Estados Unidos, México, Francia, Rep. Checa y España, y ha actuado en el Palau de la Música de Valencia, Palau de Les Arts, Ongakudo de Ishikawa, Auditori de Castelló, United Palace de NY y Shanghai Concert Hall.

Luis Alejandro García ha sido alabado por la crítica internacional como "un extraordinario narrador musical" (L'Arena di Verona), y es uno de los guitarristas españoles más laureados de su generación, como atestiguan sus más de 40 premios internacionales, entre ellos el Primer Premio en el Concurso Internacional de Guitarra de París, el Concurso Internacional de Viseu, el Premio 'El Primer Palau', el Premio 'Andrés Segovia' de Linares o el del Festival Internazionale di Chitarra 'Gemona del Friuli'. Sus próximos compromisos incluyen giras por diferentes lugares de España, Eslovenia, Alemania, Francia, Estados Unidos, México o Argentina, junto a orquestas como la OFGC o músicos como Álex Garrobé o David Ballesteros.

Álvaro Toscano cuenta con más de veinte premios internacionales a lo largo de su carrera, incluyendo primeros premios en el Certamen Internacional de Guitarra Andrés Segovia, Concurso Internacional de Guitarra Fernando Sor, el Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España, el Concurso Internacional Ciudad de Guimaraes o el Changsha International Guitar Festival, entre otros.

Como solista, colabora usualmente con destacadas orquestas como la Orquesta de Radiotelevisión Española, la Swedish Chamber Orchestra, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Filarmónica de Málaga, la Real Filarmonía de Galicia, la Orquesta Sinfónica de Castellón, la Orquesta de Córdoba y la Orquesta AUKSO. Esta será su cuarta final consecutiva en el Certamen Francisco Tárrega de Benicàssim.

La calidad del guitarrista japonés Sohta Nakabayashi (2000, Tokyo)se demuestra con más de trece premios internacionales, destacando Primeros Premios en Certamen Miguel Llobet (España), Concurso Juventudes Musicales de España (España), Texas Guitar Competition (Estados Unidos), Uppsala Internationella Gitarrfestival competition (Suecia), East End Guitar Competition (Japón).

Ha sido invitado por lugares de Austria, Alemania, Italia, España, Suecia, Estados Unidos y Japón para ofrecer conciertos, impartir clases magistrales y formar parte de jurados. Ofreció más de cincuenta conciertos como solista en lugares como Musikverein Wien (Austria), Uppsala Konsert & Kongress (Suecia), Texas Guitar Festival (EEUU) y el prestigioso Muza Kawasaki Symphony Hall (Japón) con una audiencia de más de 1.400 oyentes.