Tres personas son atendidas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda ya extinguido en Gandia

Tres personas son atendidas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Gandia ya extinguido - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas fueron atendidas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Gandia registrado anoche en la calle Islas Canarias de Gandia, que ya está extinguido, según ha informado el Consorcio de Bomberos y le CICU.

El fuego se originó sobre las 20.50 horas de este domingo en una vivienda en juna octava planta situada en la calle Islas Canarias. Hasta el lugar se movilizaron tres dotaciones de bomberos de Gandia y Oliva y un sargento de Gandia, así como efcetivos de Cullera.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad del SAMU y una unidad SVB que trasladaron a dos hombres de 30 y 70 años y una mujer de 53 años al Hospital Francesc de Borja de Gandia por inhalación de humo.