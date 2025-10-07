El Tribunal Supremo confirma que Fumiko Negishi es coautora de 221 obras pictóricas de Antonio de Felipe

Archivo - El artista Antonio de Felipe en una imagen de archivo. - FERNANDO SORDO/A. DE FELIPE - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado que la japonesa Fumiko Negishi es coautora de 221 obras pictóricas del pintor Antonio de Felipe y ha desestimado el recurso que De Felipe presentó contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del año 2021 que declaraba que una exayudante de su taller, Negishi, era coautora de más de 200 obras suyas.

La sentencia, consultada por Europa Press, recoge que "está acreditado que Fumiko Negishi mantuvo una relación de colaboración con De Felipe durante años, y que pintaba cuadros en el estudio del pintor siguiendo las indicaciones de este".

El Supremo ha rechazado ahora el recurso de De Felipe contra la sentencia de la Audiencia de Madrid, al considerar que esta incluye la argumentación necesaria para considerar que la aportación de Negishi en estas obras es suficiente para considerarlas también suyas.

En este sentido, la Sala Civil del TS ha destacado que la Audiencia Provincial no niega por completo a De Felipe su autoría sobre las obras, sino que declara que existe una coautoría por la relevante contribución de Negishi.

"No se trata de entender que cualquier ayudante técnico (de taller) pueda considerarse autor de una obra de pintura en cuya ejecución haya intervenido, sino que en el presente caso era D.ª Fumiko quien en la soledad del taller -se estima acreditado en la instancia que pintaba sola- era capaz de plasmar en el cuadro las ideas o bocetos de D. Antonio y, aun cuando recibiera indicaciones o instrucciones, ello implica tomar decisiones y plasmar su personalidad en cada cuadro", señala el TS.

Negishi formuló en 2017 demanda en la que reclamaba su autoría o coautoría de 221 obras de De Felipe. Un Juzgado de lo Mercantil desestimó su demanda, y argumentó que exigiría que los dos autores hubiesen trabajado en plano de igualdad, sin jerarquía ni subordinación alguna.

Sin embargo, la Audiencia de Madrid estimó en 2021 el recurso de apelación presentado por la artista japonesa contra esa primera decisión, y estimó su demanda como coautora de las obras. Sin discutir el papel de De Felipe, consideró entonces que Negishi tuvo un rol relevante en su ejecución.

La Audiencia concluyó que "el resultado final fue el fruto de una suerte de simbiosis artística fruto de la colaboración entre dos profesionales de la pintura, uno capaz de imaginar escenografías sugestivas, D. Antonio de Felipe, y otro capaz de expresarlas en un lienzo, Dª. Fumiko Negishi, en colaboración con aquel e incluso accediendo a sus indicaciones, en la fase de ejecución de la obra pictórica".

Por ello, "rechazó que la tarea de Negishi fuese una pura labor mecánica, como si no hubiese sido más que una simple herramienta del demandado para pintar", como el TS.