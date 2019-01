TSJ ve ilegal que una empresa de remolcadores organice turnos de 40 días de trabajo seguidos con disponibilidad 24 horas

Publicado 12/01/2019 13:59:49 CET

CASTELLÓ, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha considerado que una organización de los turnos de trabajo en una empresa de remolcadores del puerto de Castellón "vulnera la legalidad" al establecer períodos de 40 días de trabajo seguidos, durante los cuales los trabajadores tenían que estar a disposición de la empresa en 15 minutos si se les pedía en cualquier momento del día. Tras este período, tenían 20 días libres.

Así se recoge de la resolución de un recurso de suplicación que había interpuesto el sindicato Confederación General del Trabajo contra una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Castellón, que desestimaba la demanda que habían interpuesto contra la empresa Boat Service SA por esta misma cuestión.

En la denuncia se explicaba que los trabajadores, durante el período de trabajo, permanecían en el barco por las noches ya que no tenían domicilio en Castelló salvo uno de ellos, que sí lo tenía y volvía a casa, aunque igualmente debía estar a disposición en 15 minutos si era requerido.

Ante esta situación, la primera sentencia --ante la que se presentó este recurso de suplicación por parte de CGT-- consideraba que "no todas las horas de guardia deben considerarse como tiempo de presencia y trabajo", por lo que entendía que "no era ilegal" esta práctica.

Por contra, la resolución de la Sala de lo Social considera que a esta demanda se le aplica el artículo 8-3 del Real Decreto 1561/1995, que supone que las horas de presencia que se pueden entender comprendidas dentro de la jornada ordinaria de los trabajadores del sector de los remolcadores son solo 20 horas semanales.

Así, afirman que "aun cuando la empresa les permitiera pernoctar en el domicilio" --ya que entienden que la compañía "no obliga a los trabajadores a pernoctar en el buque"--, "los trabajadores deben estar en el puesto de trabajo y en disposición de comenzar el servicio en un período máximo de 15 minutos desde que se realiza la petición del servicio, por lo que se restringe significativamente el margen de libertad de los trabajadores, pues desde luego, si no pernoctan en el buque, su domicilio debería estar en las inmediaciones del buque y no podrían estar en otro lugar".

Por ello, citando las consideraciones realizadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la luz de la Directiva 2003/88 en una sentencia reciente (asunto C 518/15), la sala considera que ese tiempo de guardia nocturno "también debe considerarse de presencia", y en consecuencia "la práctica de la empresa asignando a los trabajadores turnos de 40 días de embarque y 20 días libres vulnera la norma legal de derecho necesario que es de aplicación al presente caso" y cita el artículo 8-3 del RD 1561/1995 que "solo prevé que se puedan computar dentro de la jornada ordinaria, no excediendo por ello la jornada máxima, 20 horas semanales de tiempo de presencia".

Así, el fallo declara "la ilegalidad de la práctica de empresa consistente en que los trabajadores efectúen 2.894 joras de trabajo de tiempo de presencia en jornada anual, alcanzando las horas anuales de trabajo a computar incluídas las de presencia a 3.934 horas".

CGT CONSIDERA LA SENTENCIA "DE VITAL IMPORTANCIA" PARA OTROS COLECTIVOS

Según ha considerado la organización anarcosindicalista en un comunicado, se trata de una sentencia pionera, porque el tiempo disponible de los trabajadores y las trabajadoras en estas guardias "dejará de estar a libre disposición del empresario", por lo que la han considerado de "vital importancia". En este sentido, CGT recalca que de las 3.984 horas anuales de tiempo de presencia al menos 2.894 son realizadas ilegalmente por las plantillas de esta empresa.

CGT ha mostrado su satisfacción ante esta sentencia, y la ha considerado "muy importante" puesto que "puede dar lugar a que otros colectivos de trabajadores y trabajadoras sometidos a guardias muy extensas vean limitadas las mismas, ganando en seguridad y en salud en sus puestos de trabajo".