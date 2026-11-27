Archivo - El futbolista Rafa Mir en la Audiencia Provincial de Valencia, a 28 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El juicio penal analiza los hechos ocurridos en agosto de 2024 tras una denuncia por agresión sexual y lesiones inte - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rebajado de ocho años y medio a siete años la pena de prisión impuesta al exfutbolista del Valencia CF Rafa Mir por agredir sexualmente a una joven en su vivienda de la localidad valenciana de Bétera en la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, tras absolverle del delito de lesiones por el que también había sido condenado.

La sección de apelación Penal de la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal autonómico estima así parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa del jugador contra la sentencia dictada el pasado mes de junio por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia.

Los magistrados confirman íntegramente los siete años de cárcel por el delito de agresión sexual, pero revocan la pena de 18 meses por un delito de lesiones al concluir que el trastorno de adaptación con ansiedad y estado depresivo que sufrió la víctima tras la agresión no puede desligarse de la acción principal y ser castigado por separado.

"No negamos que para la víctima la agresión que sufrió tuvo unas muy graves consecuencias, pero no distan de las que habitualmente vienen sufriendo las víctimas de este tipo de delitos que en este caso particular (...) se han agravado por la propia repercusión pública de los hechos (...) y la necesidad de revivirlos a través de un procedimiento judicial donde no es extraño que se sienta juzgada por la colectividad", argumenta el tribunal.

La sentencia aplica la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige que la apreciación de un delito de lesiones psíquicas, para que tenga autonomía a efectos punitivos, precisa que esas lesiones excedan "del resultado y de la consecuencia propia" del delito principal, por la forma de comisión, por una "desviación del plan criminal trazado" o bien por la "especial energía criminal empleada".

A diferencia del delito de lesiones, el TSJCV ha desestimado íntegramente el recurso de Rafa Mir en lo relativo a su condena por el delito de agresión sexual, pues entiende que la Audiencia de Valencia hizo una valoración de la prueba practicada en el juicio "lógica" y "razonable".

Así, la Sala niega la falta de persistencia alegada por la defensa en los testimonios de la víctima y de una segunda perjudicada, amiga de la primera y que fue también agredida sexualmente esa misma noche en el mismo domicilio de Bétera por un segundo condenado, el también futbolista Pablo Jara.

Según los magistrados, esa alegación se basa "en unas contradicciones que, en esencia, se refieren a meras cuestiones de detalle o accesorias que no afectan en nada a lo sustancial de los hechos".

Sin embargo, la sentencia de apelación, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, estima parcialmente el recurso de apelación de Pablo Jara.

Así, la resolución judicial confirma que este segundo condenado cometió un delito de agresión sexual sin acceso carnal, un delito contra la integridad moral y un delito leve de lesiones, pero rebaja la pena impuesta por el primero de esos delitos de dos años a un año de prisión. También disminuye la multa por el delito leve. De este modo, la suma de las penas impuestas a Pablo Jara queda fijada en un año y medio de prisión y en una multa de 675 euros.

La rebaja de la pena por el delito de agresión sexual se sustenta las circunstancias que concurren en los hechos, unos "actos superficiales carentes de una especial trascendencia en los que no se destaca una especial insistencia en el ataque", recoge el tribunal.

Rafa Mir negó en el juicio, celebrado en mayo en València, haber agredido sexualmente a la joven y afirmó, en una declaración en la que contestó únicamente a preguntas de su abogado, que "todo fue consentido" y que la noche "fluyó así". Por contra, la víctima narró una doble agresión sexual con penetración por parte del jugador y declaró que se puso en ese momento "a llorar"; que le costaba "respirar"; que tenía "miedo" y que le pidió que parara pero no lo hizo.