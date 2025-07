El TSJCV desestima la medida cautelar de paralización del PAI La Serreta en La Nucia (Alicante) que pidió AE-Agró

ALICANTE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado la medida cautelar de paralización de las obras en el sector UE-1 del plan parcial La Serreta en el municipio de La Nucia (Alicante), solicitada por Acció Ecologista-Agró (AE-Agró).

Así lo ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, donde ha incidido en que la entidad ecologista había reclamado esa paralización inmediata "a instancias de Compromís La Nucia, que está detrás de este intento".

Según el consistorio, el alto tribunal valenciano, en una sentencia, recalca que la institución municipal haya adoptado "medidas de protección de la especie protegida 'Teucrium lepicephalum' durante el curso de ejecución de las obras de urbanización" del PAI, por lo que la administración local ha defendido que ese hecho "avala" que puedan continuar las actuaciones.

"Esta sentencia es un reconocimiento a la labor del Ayuntamiento en la protección medioambiental y un paso más para la continuación de las obras y la consolidación de un Sector Urbanístico Serreta tan importante para La Nucia y su futuro", han apuntado desde el gobierno local del PP.

En esta línea, el alcalde del municipio, el 'popular' Bernabé Cano, ha hecho hincapié en que "el TSJCV ha dado la razón al Ayuntamiento de La Nucia y a la gestión urbanística de Serreta". "Desde Compromís La Nucia, que es quien se esconde detrás de AE-Agró, intentan perjudicar a La Nucia y su objetivo era paralizar el Sector Urbanístico Serreta como fuera, aunque esto conlleve ir en contra del pueblo, ya que piensan que así ganarán votos, aunque paralicen el futuro del municipio", ha valorado.

A juicio del primer edil, a quienes han pedido la paralización "no les preocupa ninguna planta protegida ni se fijan en la gestión de su protección", sino que "quieren hacer ruido, manipular y confundir, pero no lo van a conseguir porque se está actuando correctamente y el Sector Serreta continúa adelante, a pesar de Compromís La Nucia y sus amigos de Agró".

PROTECCIÓN DE LA ESPECIE 'TEUCRIUM LEPICEPHALUM'

El consistorio ha destacado que el alto tribunal valenciano ha especificado que no se van a suspender las actuaciones con una medida cautelar, como la demandada por AE-Agró, porque "las obras de urbanización cuya paralización se pretende traen causa de instrumentos de gestión urbanística que no son objeto del presente recurso y, por tanto, dado que no van a ser examinados por la Sala, impiden su suspensión, que es lo que implicaría la paralización de las obras urbanizadoras".

También reconoce, ha continuado la administración local, que con la documentación aportada por el Ayuntamiento "decae la argumentación de la parte actora relativa al daño al medioambiente por la destrucción de ejemplares de la especie protegida en cuestión", ya que, en estos documentos aportados por el municipio, "se pone de manifiesto la adopción de medidas de protección de la especie protegida 'Teucrium lepicephalum', durante el curso de ejecución de las obras de urbanización del Plan Parcial La Serreta".