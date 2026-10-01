TSJCV recuerda ante la alerta por lluvia que no es necesario desplazarse a sedes judiciales si hay causa de fuerza mayor

Archivo - Ciudad de la Justicia de València - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado un acuerdo de urgencia este jueves, ante la alerta roja por lluvias, en el que recuerda a todos aquellos funcionarios, profesionales y ciudadanos la "innecesaridad" de desplazarse a las sedes judiciales siempre que exista cualquier tipo de dificultad o riesgo al desplazarse por zonas afectadas, tal como ha informado el TSJCV.

El órgano de gobierno judicial responde así a la emergencia por lluvias que ha llevado a decretar la alerta roja por precipitaciones y a enviar dos Es-Alert a la población. En concreto, se ha remitido un Es-Alert a las 10.00 horas ante el aviso rojo en todo el litoral de la provincia de Castellón, el litoral norte de la provincia de Valencia y el interior norte de la provincia de Castellón, una alerta que empieza a las 18.00 horas, aunque la naranja está vigente a partir de las 14.00.

No obstante, el acuerdo subraya que no se declara una suspensión generalizada de la actividad judicial, "a fin de salvaguardar también los derechos de aquellos justiciables y profesionales que puedan comparecer sin dificultad y evitar así perjuicios derivados de demoras innecesarias, en particular en procedimientos pendientes desde hace tiempo".

De este modo, "se pretende conciliar los derechos de quienes no pueden desplazarse con los de quienes sí pueden y desean hacerlo, garantizando en ambos casos la tutela judicial efectiva, afectándose así únicamente aquellas actuaciones imposibilitadas por las circunstancias meteorológicas".

Los presidentes de la AP y los TI comunicarán, "de considerarlo necesario", a la Sala de Gobierno la necesidad de suspender la actividad judicial ordinaria y/o la suspensión de vistas y plazos procesales. La Sala de Gobierno lo propondrá al CGPJ para su aprobación, salvo que, por urgencia, la Sala lo acuerde provisionalmente la suspensión con posterior ratificación.

En cualquier caso, se garantizará la prestación del servicio de guardia. A tal efecto podrá acordarse la prestación del servicio de guardia en otro partido judicial previa autorización del CGPJ o ratificando los acuerdos adoptados, en caso de urgencia, por los presidentes de los Tribunales de Instancia afectados.

La Sala de Gobierno del TSJCV, de acuerdo con el Protocolo de Actuación Judicial en supuestos de grandes catástrofes (CGPJ), adoptará o ratificará las medidas necesarias en atención a la situación de crisis, proponiendo al CGPJ, en caso de considerarlo necesario la suspensión de plazos procesales o la modificación de normas de funcionamiento. En casos de urgencia, podrá acordar medidas provisionales, remitiéndolas de inmediato al CGPJ para su ratificación.