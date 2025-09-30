Tuawa mostrará en Alicante Gastronómica cómo el agua sostenible "potencia el sabor real" de platos tradicionales

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tuawa, la empresa de Global Omnium especializada en soluciones de agua sostenible en el punto de consumo, estará este fin de semana en la próxima edición de Alicante Gastronómica. El domingo 5 de octubre organizará un Maratón de Comida Sostenible, que, bajo el lema 'El agua que se come', invitará a "descubrir cómo el agua purificada transforma la experiencia culinaria, aportando sabor, textura y autenticidad a la cocina".

La propuesta de la compañía para esta feria parte de la idea de que "el agua es también un ingrediente" porque su sabor "influye en el resultado final de cada receta" y "no solo mejora la calidad del plato, sino que también resalta el sabor real de los alimentos".

"Por eso, cocinar con agua sostenible no es solo un gesto saludable y responsable con el planeta, sino también una manera de potenciar la excelencia gastronómica", ha destacado la empresa en un comunicado.

En el estand de Tuawa, por donde desfilarán reconocidos chefs, el público podrá conocer los beneficios de cocinar con agua sostenible en platos como la pasta. En este sentido, la compañía ha programado el Maratón de Comida Sostenible con la pasta como "plato estrella", que tendrá lugar el domingo 5 de octubre, a partir de las 12.00 horas.

Por su cocina desfilarán algunos de los "mejores restaurantes italianos" de Alicante como Capri Blu, Bistrot Italiano, Demordisco y Pizzería Popular. Cada uno de ellos elaborará una receta diferente de pasta que luego se ofrecerá al público.

Los visitantes que acudan al expositor de Tuawa, que estará ubicado en el estand 134 del pabellón 1, podrá saborear estos deliciosos platos cocinados por los mejores chefs de pasta. Un día antes, el sábado 4 por la tarde, ofrecerá a todo el que visite su espacio horchata artesanal elaborada con agua sostenible y una degustación de 'fartons'.

Las actividades sostenibles también marcarán la presencia de Tuawa en Alicante Gastronómica. Es el caso del Trivial de Recetas Sostenibles o la Cata de Agua. La compañía valenciana sorteará una fuente de agua entre todos los que se sumen al Movimiento Tuawa y participen en cualquiera de sus acciones a lo largo del evento culinario.

GERMÁN CARRIZO, EN EL ESTAND DE TUAWA

Para el día de la inauguración de Alicante Gastronómica, el viernes 3 de octubre, Tuawa contará en su estand con la visita del reconocido chef argentino Germán Carrizo, del restaurante Fierro, que luce una Estrella Michelín y un Sol Repsol, entre otras distinciones.

Carrizo, junto a su mujer, Carito Lourenço, regenta otros negocios "de éxito" en València, con diferentes propuestas gastronómicas como son Doña Petrona, la conocida barra de Maipi, la Central de Postres y la Oficina de Carito y Germán.