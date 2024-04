Tudi Torró renuncia como académica de la AVL por motivos personales

VALÈNCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La académica Tudi Torró ha renunciado por motivos personales a su cargo en la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), según ha anunciado este martes el ente normativo.

Nacida en Ontinyent, Torró fue elegida académica por el Pleno de la AVL el 8 de noviembre de 2019, en sustitución de Carme Miquel, y tomó posesión del cargo el 17 de enero del 2020.

Tudi Torró era, desde julio del 2022, presidenta de la Secció de Foment de l'Ús del Valencià y bajo su presidencia se ha creado --con el formato actual-- el premio Carme Miquel para fomentar el uso de la lengua propia en el ámbito escolar.

Los galardones de la segunda edición, a los cuales se presentaron más de veinte proyectos de todo el territorio valenciano, se entregaron el 2 de diciembre del año pasado en el Monasterio de San Miquel de los Reyes.

Recientemente, presentó los resultados de una encuesta sobre el conocimiento y el uso del valenciano y las actitudes lingüísticas en el Baix Vinalopó.

"Su preocupación por el valenciano en las comarcas del sur ha sido una constante durante los cuatro años de trabajo en la Acadèmia; un n ejemplo de esta implicación para mejorar el uso y el conocimiento de la lengua es el proyecto 'Teixim llaços des del sud del sud', una iniciativa --en colaboración con la asociación El Tempir-- que pretende desmontar prejuicios lingüísticos en las comarcas del sur y recuperar y dignificar la valencianidad histórica del Baix Segura", destaca la institución. .

Diplomada en profesorado de EGB, especialidad en Ciencias Humanas (1976) y licenciada en Filosofía y Letras (Filología Valenciana) por la Universitat d'Alacant (1988), Tudi Torró es "un referente en el mundo de la enseñanza".

"LA PEDAGOGÍA COMO FARO"

"Vengo del mundo educativo y siempre me he considerado una gestora de la educación, con la pedagogía como faro, y una activista lingüística para hacer del valenciano el vehículo comunicativo en todos los espacios formales donde me he encontrado", se define la ya exacadémica.

A lo largo de su trayectoria profesional, Torró ha compatibilizado la docencia con la asunción de diferentes cargos en la Administración. Fue coordinadora para la Enseñanza del Valenciano de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia (1983-1986); asesora didáctica por la enseñanza en valenciano de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia (1986-1989): inspectora de Educación de la Consellería de Educación (1990- 2015) y directora territorial de Educación de Alicante (2015-2019).

Así mismo, del 2002 al 2009 fue presidenta de la Asociación de Inspectores de Educación del País Valenciano, y del 2003 al 2014, miembro del Consejo Escolar Valenciano.