Turisme convoca 4 millones de euros en ayudas a empresas turísticas - GVA

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana destinará un total de 4.000.000 euros para ayudas destinadas a mejorar el posicionamiento de las empresas del sector turístico para el año 2026.

Se trata del programa de 'Impulso al Posicionamiento de las Empresas y el Marketing de Producto Turístico de la Comunitat Valenciana', cuya convocatoria ha sido publicada este viernes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Las ayudas van destinadas al impulso del posicionamiento del sector turístico de la Comunitat Valenciana y están dirigidas a personas o entidades que realicen acciones de marketing de producto o de servicios turísticos que incidan en una mejor visibilidad de la oferta turística de la Comunitat Valenciana en los mercados.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha explicado que el objetivo es contribuir a "fortalecer la actividad turística de la Comunitat Valenciana", y ha subrayado que "este programa va dirigido a apoyar a las empresas turísticas valencianas, promoviendo su visibilidad en los mercados nacionales e internacionales".

Cano ha especificado que "podrán solicitar las ayudas empresas turísticas de todos los tamaños y naturaleza jurídica que estén inscritas en el Registro de Turisme Comunitat Valenciana".

Asimismo, ha subrayado que "este programa de ayudas forma parte de la estrategia de Turisme Comunitat Valenciana, dirigida a fomentar la prestación de servicios turísticos de valor añadido a lo largo de todo el año, y a impulsar la promoción turística nacional e internacional y la sostenibilidad".

Además, ha hecho hincapié en que "esta convocatoria de 2026 busca consolidar a la Comunitat Valenciana como un destino turístico referente tanto a nivel nacional como internacional".

Cano ha avanzado que este año, al igual que la anterior convocatoria, la intensidad de la ayuda de cada beneficiario podrá alcanzar el 70% sobre el coste, con un importe mínimo de gasto de 6.000 euros, o de 3.000 euros en algunos casos específicos. El importe máximo de ayuda por persona o entidad beneficiaria de este programa será de 90.000 euros.

SOBRE LA LÍNEA DE AYUDAS

Las ayudas cubrirán los costes directamente relacionados con la ejecución de los proyectos, tales como la obtención de certificaciones de calidad y sostenibilidad, la producción de material promocional, la publicidad en medios de comunicación, y la participación en ferias y eventos nacionales e internacionales.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a las 9 horas del día 15 de abril y finalizará a las 14 horas del 30 de abril de 2026, y deberá realizarse obligatoriamente por vía electrónica, conforme a lo establecido en el Decreto 4/2017, modificado por el Decreto 6/2023.

Las personas interesadas podrán acceder a la tramitación a través de la sede electrónica de la Generalitat o directamente desde el trámite habilitado en la Guía PROP correspondiente al citado programa.

Asimismo, podrán solicitar las ayudas empresas turísticas que estén inscritas en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana. Entre los beneficiarios se incluyen titulares de alojamientos turísticos, agencias de viajes, empresas de turismo activo, y establecimientos de restauración que cumplan con las normativas vigentes.

El programa está diseñado para financiar una variedad de actuaciones que fomenten la promoción y comercialización de productos turísticos. Las principales áreas subvencionables incluyen la promoción y publicidad en un entorno omnicanal (físico y digital): campañas en medios online y offline para mejorar la visibilidad de los productos y servicios turísticos; comercialización y puesta en el mercado de productos turísticos experienciales; obtención, mantenimiento o renovación de certificados en gestión de calidad, medio ambiente y/o accesibilidad integral reconocidos por el Programa Qualitur de Turisme Comunitat Valenciana.

Los proyectos subvencionados serán los ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, y las solicitudes estarán abiertas para todas las empresas que cumplan con los requisitos establecidos en la resolución.