Turisme lanza una calculadora de huella de carbono para concienciar al viajero sobre el impacto de sus desplazamientos

Turisme CV incorpora al portal turístico una calculadora de huella de carbono para concienciar al viajero sobre el impacto de sus desplazamientos - GVA

VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana ha incorporado al portal turístico de la Comunitat Valenciana una nueva calculadora de huella de carbono, una herramienta gratuita que permite al viajero conocer el impacto ambiental asociado a su desplazamiento y avanzar hacia una forma de viajar más consciente, responsable y alineada con los objetivos de sostenibilidad del destino.

La calculadora, disponible en la sección 'Calcula tu huella' de la web, permite estimar la huella de carbono del viaje mediante un cuestionario sencillo estructurado en seis pasos: origen, destino, transporte, estancia, dieta y desplazamientos en el destino, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Una vez completado el proceso, la herramienta ofrece un resultado visual que detalla el impacto estimado del viaje en el medio ambiente y lo expresa también mediante una equivalencia en árboles del monte mediterráneo, facilitando una comprensión más cercana y didáctica de las emisiones generadas.

Con esta iniciativa, Turisme Comunitat Valenciana pone a disposición de turistas, empresas y destinos un recurso de sensibilización que facilita la toma de decisiones informadas y contribuye a incorporar criterios ambientales en la planificación de los viajes.

La herramienta forma parte de las nuevas soluciones digitales impulsadas por Turisme Comunitat Valenciana para personalizar y mejorar la experiencia turística, junto al Travel Planner y la nueva aplicación de webcams, y se integra en la apuesta de la Generalitat por aplicar la innovación tecnológica a la gestión responsable del destino.

La calculadora de huella de carbono se enmarca asimismo en la Estrategia de Sostenibilidad Turística 2024-2028 de Turisme Comunitat Valenciana, una hoja de ruta certificada por AENOR que estructura la acción turística en torno a la sostenibilidad económica, social y medioambiental, con 13 líneas operativas y 51 programas.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que "esta herramienta supone un paso más en el compromiso de Turisme Comunitat Valenciana con un modelo turístico sostenible, competitivo y capaz de implicar también al visitante en el cuidado del territorio".

Cano ha subrayado que "el primer paso para reducir el impacto de cualquier actividad es conocerlo y medirlo", y ha añadido que "desde la Generalitat seguimos impulsando soluciones innovadoras que ayudan a mejorar la gestión turística, sensibilizan al viajero y refuerzan la posición de la Comunitat Valenciana como destino comprometido con la sostenibilidad".