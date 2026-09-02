Turismo respalda en Düsseldorf al sector del camping para reforzar la proyección internacional de la Comunitat

Caravan Salon Düsseldorf - GVA

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha asistido al Caravan Salon Düsseldorf 2026, la feria internacional de referencia del caravaning, el camping y el turismo itinerante, donde ha acompañado a la delegación de la Federación de Campings de la Comunitat Valenciana (FCCV) para respaldar la promoción exterior de este sector estratégico.

Durante la visita, Camarero ha mantenido un encuentro con representantes de la FCCV en el estand de la Comunitat Valenciana y ha participado en reuniones institucionales con entidades y operadores vinculados al camping y el caravaning europeo, en una jornada orientada a conocer las principales tendencias del sector, reforzar contactos profesionales y abrir nuevas oportunidades de colaboración internacional, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

El secretario autonómico ha subrayado que la "presencia de la Comunitat Valenciana en una cita internacional de primer nivel como Caravan Salon Düsseldorf permite reforzar nuestra posición como destino de referencia en turismo al aire libre, sostenible y desestacionalizado, y avanzar en la promoción de una modalidad que sigue demostrando fortaleza en el conjunto de la oferta turística autonómica".

Caravan Salon Düsseldorf se celebra hasta el 6 de septiembre en Messe Düsseldorf y reúne una amplia oferta de autocaravanas, caravanas, campervans, equipamiento, destinos turísticos y propuestas vinculadas a la naturaleza y al turismo móvil.

La feria se consolida como uno de los grandes escaparates mundiales para fabricantes, campings, empresas de servicios, destinos y administraciones públicas. En 2025 recibió 269.000 visitantes procedentes de 80 países, la segunda mejor cifra de sus 64 años de historia, y reunió a 810 expositores; en 2026, la participación se eleva hasta los 830 expositores.

Camarero ha destacado que el sector del camping "combina calidad, innovación, sostenibilidad y capacidad de atraer estancias de larga duración, lo que lo convierte en un aliado fundamental para avanzar en la desestacionalización y en la diversificación de la oferta turística de la Comunitat Valenciana".

En este sentido, ha recordado que, entre enero y junio, los campings de la Comunitat Valenciana registraron 595.598 viajeros y 4.509.273 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 3,8 por ciento en las pernoctaciones respecto al mismo periodo de 2025.

Dentro de la estrategia de desestacionalización, el mercado alemán representa el 42% de la cuota de mercado de los campings de la Comunitat Valenciana en los meses de invierno. Además, la oferta estimada alcanzó las 25.303 plazas, un 7,4% más, y el grado de ocupación por parcelas se situó en el 61,61%.

Por su parte, el presidente de la Federación de Campings de la Comunitat Valenciana, Pepe Frasquet, ha agradecido la presencia de la Conselleria en "el salón de campings más importante de Europa", porque "visibiliza una alianza real de colaboración público-privada" y refuerza la promoción internacional de un destino con un peso destacado en el sector europeo.

También ha destacado los retos y oportunidades de un sector clave para el turismo valenciano, especialmente por su capacidad para impulsar la desestacionalización. En este sentido, ha valorado el trabajo de Turisme Comunitat Valenciana para consolidar la presencia de la Comunitat Valenciana en los principales foros internacionales y seguir afianzando un modelo turístico más diversificado.