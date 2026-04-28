Tyrius denuncia reducción de servicios de Cercanías Renfe en la C2 y exige a Transportes una respuesta "inmediata"

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VALÈNCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Tyrius Comunitat Valenciana ha manifestado su "profunda preocupación y rechazo" ante la reducción de servicios de Cercanías Renfe, concretamente en la línea C2, "una medida que perjudica gravemente a miles de personas usuarias que dependen diariamente de este servicio para desplazarse a la ciudad de València y a distintos municipios de la provincia por motivos laborales, académicos y personales".

"La supresión y reducción de frecuencias en una línea tan estratégica supone un serio perjuicio para la ciudadanía y un paso atrás en la movilidad sostenible y en el acceso equitativo al transporte público", ha apuntado en un comunicado.

A su entender, "resulta una evidente incongruencia que, mientras desde las instituciones se promueve la necesidad de apostar por el transporte público como alternativa al vehículo privado, se reduzca un servicio esencial para alcanzar ese objetivo".

"Queremos recordar que la competencia en materia ferroviaria y de prestación del servicio de Cercanías corresponde al Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, por lo que es esta administración la que debe asumir la responsabilidad directa de garantizar un servicio eficaz, suficiente y adaptado a las necesidades reales de la población", ha reclamado.

La línea C2 conecta a numerosas poblaciones del interior y del área metropolitana con la ciudad de València y otros municipios de la provincia, siendo un eje fundamental para estudiantes, trabajadoras y trabajadores, así como para personas mayores y ciudadanía en general.

Tyrius ha insistido en que reducir sus frecuencias "implica mayores tiempos de espera, dificultades organizativas y una pérdida de confianza en el transporte ferroviario, obligando a muchas personas a recurrir a medios menos sostenibles y más costosos".

Por este motivo, ha exigido al Ministerio de Transportes una revisión "urgente" de esta decisión y la restitución inmediata de los servicios reducidos.