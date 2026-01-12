La UA instala dos nuevas estaciones meteorológicas para desarrollar sistemas de alertas ambientales

Estación en Orihuela - UA

La Universidad de Alicante (UA) ha instalado dos nuevas estaciones meteorológicas en el marco del proyecto de investigación 'Diseño y desarrollo de un sistema de pronóstico y alerta temprana de terremotos basado en equipos de bajo coste (SisPATT)', orientado a la puesta en marcha sistemas de pronóstico y alerta temprana ante riesgos sísmicos y ambientales.

El proyecto está impulsado por el Grupo de Ingeniería y Riesgo Sísmico (Giros) y financiado por la Generalitat Valenciana a través del programa de subvenciones para grupos de investigación consolidados de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Una de las estaciones se ha instalado en la Facultad de Ciencias de la UA, en el edificio Ciencias II, mientras que la segunda se encuentra en la pedanía de La Matanza, al término municipal de Orihuela (Alicante). Ambas infraestructuras permiten la recopilación continua de datos meteorológicos y ambientales, que se integran en redes de observación abiertas y de acceso público.

Los datos obtenidos a partir de estas estaciones se almacenan en los servidores de la Red Sísmica de la Comunitat Valenciana (Siscova), junto con los datos de sismicidad. Además, pueden consultarse libremente a través de la plataforma de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), lo que facilita su utilización tanto en el ámbito científico como en la gestión del territorio, la prevención de riesgos y la divulgación de información meteorológica.

Según la UA, el proyecto SisPATT responde a la necesidad de mejorar la capacidad de anticipación y respuesta ante fenómenos naturales en regiones especialmente vulnerables, como el sudeste de la península Ibérica.

La provincia de Alicante y la comarca del Baix Segura presentan una "elevada" exposición a episodios meteorológicos extremos, como lluvias torrenciales, sequías e inundaciones, así como a una sismicidad "moderada" con antecedentes históricos "relevantes".

INDICADORES

En este contexto, el proyecto combina el análisis de la actividad sísmica con el estudio de parámetros meteorológicos, atmosféricos, del suelo y geoquímicos, con el fin de identificar posibles indicadores asociados a la ocurrencia de terremotos y otros acontecimientos "extremos".

Además, contempla la microzonación sísmica de varios municipios incluidos en el ámbito del plan Vega Renhace para evaluar la influencia de las características locales del subsuelo y de la topografía en los efectos de un terremoto.

SisPATT apuesta así por el desarrollo de sistemas de adquisición de datos de "bajo coste", basados en 'hardware' y 'software' abiertos, con capacidad de transmisión y almacenamiento en tiempo real a través de la nube, lo que facilita, de acuerdo con la UA, "la optimización de recursos, la escalabilidad de las redes de observación y su posible implementación en otros territorios con menor disponibilidad económica".