La UA lanza un concurso de educación financiera para preuniversitarios

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) ha presentado la primera edición de los Premios de Educación Financiera, dirigidos a estudiantes de ESO, Bachillerato y grados medios de Formación Profesional. La iniciativa se ha dado a conocer este lunes con motivo del Día de la Educación Financiera y surge del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad.

El objetivo es "mejorar las competencias financieras de la ciudadanía desde edades tempranas, proporcionando las herramientas y la información adecuada para una toma de decisiones informada y documentada", según ha explicado el director del área, Joaquín Marhuenda.

Con esta iniciativa, la UA se suma por primera vez a esta efeméride con la intención de establecerla "como una cita obligada en el calendario de la divulgación científica anual". Para ello, contará con el apoyo del Banco de España y el Colegio de Economistas de Alicante, tal y como ha informado la institución académica en un comunicado.

Los galardones resultarán de un concurso que se desarrollará a través de una plataforma digital, en el que los distintos equipos participantes deberán abordar un reto financiero. De los equipos presentados se seleccionarán diez finalistas, de los que saldrán los tres ganadores, los que se alzarán con los galardones.

El reto propuesto para esta primera edición lleva por lema '¿Qué es el dinero? Del trueque a las criptomonedas'. Cada equipo deberá comunicar una idea "interesante" sobre el dinero, su uso, su historia o su futuro, con un estilo "propio" y a través de un video corto de entre uno y tres minutos en el que se aborde "de forma didáctica" el desafío propuesto.

La UA ha resaltado que la "necesidad" de instaurar la educación financiera en edades tempranas es una idea que "empezó a calar en Europa a partir de la crisis económica de 2008". "Desde entonces, desde el sector financiero se promueve esta idea para evitar situaciones futuras de nefastas consecuencias para la ciudadanía", ha apuntado.

"Porque las competencias financieras no se refieren solo a conocimientos financieros y económicos, sino también a otros aspectos relativos a los comportamientos y las actitudes de la ciudadanía y para que sean los adecuados, es necesaria una educación que permita adoptar decisiones económicas de una manera responsable", ha puntualizado la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, María Carmen Tolosa, quien considera "esencial" insistir en la formación.

Además, según ha explicado durante la presentación la vicerrectora de Trasferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica de la UA, María Jesús Pastor, "se trata de aportar luz en edades tempranas sobre temas tan esenciales como el ahorro, las inversiones, el consumo responsable, los seguros, los medios de pago o hasta dónde puedes endeudarte en función de tus ingresos".

CONTINUIDAD

Cada año, coincidiendo con el Día de la Educación Financiera, se lanzará una nueva edición del concurso con una temática concreta distinta. A lo largo del curso, se facilitarán recursos formativos a través de una plataforma en línea para que los participantes aprendan "de una manera sencilla y divertida" todo lo relacionado con la materia.

Para poder participar, los equipos deberán inscribirse previamente y, en el plazo establecido, presentar un vídeo en el que se aborde de forma didáctica el reto planteado. Con el concurso se pretende, tal y como ha resaltado Marhuenda, "que aprendan, comprendan y sean capaces de sintetizar y explicar los conceptos a través de un vídeo en el que resuelvan el reto planteado".

PREMIOS

El primer premio estará dotado con 600 euros y una experiencia con todos los gastos pagados en Madrid para visitar el Banco de España. Además, los alumnos recibirán un diploma acreditativo para cada uno de los miembros del equipo, una placa para el centro educativo y 'merchandising' de la UA.

Asimismo, el segundo y tercer premio serán de 500 y 400 euros, respectivamente, y también recibirán un diploma conmemorativo, una placa para el centro y un 'merchandising' de la institución académica.

"Con los premios buscamos incentivar el interés de las jóvenes generaciones por entender el mundo financiero, fomentando una actitud proactiva y crítica ante temas que inevitablemente afectan a su vida presente y futura", ha asegurado Pastor.

A lo largo de todo el proceso, los escolares podrán plantear sus dudas a través de un foro creado en la propia plataforma del concurso. El fallo del jurado se dará a conocer coincidiendo con el Día de la Educación Financiera de 2026, que será cuando se entreguen los galardones.

Los Premios de Educación Financiera de la UA cuentan con el respaldo del Banco de España, que financiará uno de los premios. En este sentido, su director en Alicante, Pedro Sánchez Abad, ha alineado la iniciativa con otra similar "que desde hace años se promueve a nivel nacional junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Hacienda".

"El Banco de España quiere potenciar su relación con las universidades para lo que se está trabajando en un protocolo que abra la colaboración en un sentido mucho más amplio", ha añadido el representante del Banco de España.

De otro lado, desde el Colegio de Economistas de Alicante, María Carmen Verdú ha celebrado el impulso a esta iniciativa y ha manifestado el apoyo y colaboración de la entidad que representa a este proyecto.